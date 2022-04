A bailarina e a endocrinologista. As filhas de Putin

Entre as várias sanções económicas e financeiras que foram decretadas contra a Rússia – segundo um oficial da administração do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden – estão Maria Vorontsova, 36 anos, e Katerina Tikhonova, de 35, filhas do Presidente Putin.

Além dos Estados Unidos, também o Reino Unido se juntou para aplicar sanções a estas duas mulheres, que vão ver os seus bens congelados e enfrentam uma proibição de viajar, apesar de não ser claro que tenham viajado para este país ou se possuem bens nestes territórios, escreve o Guardian.

A identidade das filhas de Putin nunca foi confirmada oficialmente por Putin ou pelo Kremlin e nunca foram publicadas fotos oficiais de ambas enquanto adultas. E, apesar do número real de filhos do Presidente ser um assunto alvo de intensa especulação, segundo o jornal inglês, o Presidente russo tem, oficialmente, duas filhas, Maria e Katerina, fruto do seu casamento com Lyudmila Putina, ex-administradora da companhia aérea estatal russa, Aeroflot, e de quem se divorciou em 2013, tornando-se assim o primeiro líder divorciado da Rússia desde Pedro, o Grande, em 1698.

Segundo detalhes que surgiram recentemente na comunicação social, Maria Vladimirovna Vorontsova trabalha como endocrinologista pediátrica, uma especialidade médica que lida com distúrbios das glândulas endócrinas, que provoca variações do crescimento físico e desenvolvimento sexual na infância e doenças como diabetes, e é investigadora genética.

Vorontsova surge como médica no Centro de Pesquisa em Endocrinologia de Moscovo, apesar de ser a única médica no site do centro que surge sem foto, nota a NPR, que acrescenta que a filha mais velha de Putin surge identificada como vice-presidente da Sociedade Russa de Jovens Endocrinologistas e diz que ela fala inglês, alemão, francês e holandês.

“Vorontsova lidera programas financiados pelo Estado que receberam milhares de milhões de dólares do Kremlin para pesquisas genéticas e são supervisionados pessoalmente por Putin”, segundo o Departamento do Tesouro, citado pelo meio de comunicação norte-americano, que escreve ainda que Vorontsova apareceu numa entrevista de 2019 na televisão russa, para falar sobre obesidade e diabetes infantil.

Além do trabalho desenvolvido no campo da medicina, a BBC Rússia nota que esta é co-proprietária de uma empresa que está “envolvida na implementação do maior projeto de investimento privado na saúde russa”, que nota ainda que Vorontsova é casada com um empresário holandês chamado Jorrit Joost Faassen, que trabalhou para a maior empresa de energia da Rússia, Gazprom, mas acredita-se que os dois se tenham separado.

A filha mais nova, Katerina Vladimirovna Tikhonova, nasceu na Alemanha do Leste, enquanto Putin estava a trabalhar neste país às ordens dos serviços secretos russos, KGB, onde tinha como missão controlar a Stassi.

Apesar de durante vários anos ter sido uma bailarina competitiva, tendo, em 2013, ficado em quinto, juntamente com o seu parceiro, no campeonato do mundo, na Suíça (foi através de filmagens desta competição, comparadas com imagens publicadas na Universidade Estatal de Moscovo, que foi possível confirmar que Tikhonova era filha de Putin, pode ler-se no Guardian), atualmente, a filha mais nova de Putin é uma executiva de tecnologia cujo trabalho apoia o Governo russo e a sua indústria de defesa, informação que pode ser confirmada através dos detalhes anunciados no pacote de sanções dos EUA.

Esta casou-se com Kirill Shamalov, filho mais novo de Nikolai Shamalov, um confidente de Putin e co-proprietário do Rossiya Bank, descrito pelo Governo dos Estados Unidos como “o banco pessoal” dos altos funcionários do Kremlin.

Menos de dois anos depois do casamento, Shamalov, que, aos 20 anos, já tinha sido nomeado diretor jurídico da Gazprom para atividades económicas estrangeiras em 2002, foi nomeado pela revista Forbes como um dos bilionários mais jovens da Rússia depois de adquirir uma participação de 17% na empresa petroquímica Sibur de Gennady Timchenko, um aliado de Putin que mais tarde foi atingido por sanções, escreveu o Guardian. O casal divorciou-se em 2018.

Além das medidas aplicadas às filhas do Presidente russo, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos também irão afetar a mulher e filha de Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, assim como diversos grandes bancos deste país, está a proibição de todos os novos investimentos na Rússia, enquanto o Governo dos Estados Unidos promete aplicar restrições ainda mais duras aos principais bancos russos, Sberbank e Alfa Bank, estando estas duas instituições bancárias impedidas de poder fazer transações com os Estados Unidos, em qualquer moeda.

Esta quarta-feira, o Governo dos EUA acusou um oligarca russo, Konstantin Malofeyev, empresário na área dos media, de violar as sanções internacionais e interrompeu uma operação de cibercrime controlada por uma agência de inteligência militar russa.

Esta ação decorreu no âmbito dos esforços das autoridades norte-americanas para reprimir a atividade criminosa russa, travar o fluxo de “dinheiro sujo” e interromper os atos cibernéticos maliciosos do Kremlin.

“O nosso objetivo é garantir que as sanções contra os oligarcas russos e os criminosos cibernéticos não são contornadas”, disse a vice-procuradora-geral norte-americana, Lisa Monaco.