Premier League. Em busca da glória inglesa

Apenas um ponto separa o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva do Liverpool de Diogo Jota, o que significa que o duelo entre estas duas equipas que está marcado para o próximo domingo poderá ser decisivo para definir quem será o próximo campeão nacional inglês. No Etihad Stadium, os citizens – campeões em título – procuram assim dilatar a vantagem frente aos reds, segundos classificados, que seguem numa incrível série de 10 vitórias consecutivas na Premier League. O empate a zero frente ao Crystal Palace na 29.ª jornada, por outro lado, poderá ter ‘tramado’ os citizens, já que significou a porta aberta para a aproximação do Liverpool.

Ainda na liga inglesa, mas no sábado, o Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo segue até Liverpool para enfrentar o Everton, o clube de Frank Lampard que nada à superfície da zona de despromoção da Premier League. Os red devils não podem, no entanto, esperar favas contadas. O empate a uma bola frente ao Leicester City, na última jornada, foi um duro golpe para o emblema que saiu derrotado no início do mês passado, frente aos rivais do Manchester City, por 4-1.