'Femme Nue Couchée' estreia em leilão e pode ser vendido por mais de 60 milhões de dólares

Uma representação sensual da musa e amante de Pablo Picasso, Marie-Thérèse Walter, como uma criatura marinha com vários membros, realizada durante o ano mais prolífico da vida do artista, será exibida num leilão pela primeira vez.

A casa de leilões, Sotheby’s, responsável pela venda espera que a pintura, intitulada ‘Femme Nue Couchée’, seja vendida por mais de 60 milhões de dólares, o equivalente a 55 milhões de euros, no próximo mês, como "um reflexo do desejo entre os colecionadores das imagens de Marie-Thérèse Walter de Picasso".



"Os retratos de Picasso da sua musa dourada Marie-Thérèse são marcas inegáveis ​​da arte do século XX", afirmou Brooke Lampley, presidente e chefe de vendas globais de arte da Sotheby’s. Segundo o mesmo, ‘Femme Nue Couchée’ é "uma ode profundamente lírica ao desejo desenfreado do artista por Marie-Thérèse". "Com os seus membros em forma de barbatana e infinitamente flexíveis, o retrato continua a encantar, pois captura perfeitamente a musa de Picasso como a expressão máxima de seu génio", explicou o responsável.

De acordo com o The Guardian, o relacionamento de Picasso com Walter – considerado um dos grandes casos amorosos do século XX – foi, por muitos anos, um segredo "muito bem guardado".

Aos 45 anos e com um casamento infeliz, o artista apaixonou-se por Walter, na altura com 17 anos, assim que a viu pela vitrina das Galeries Lafayette, em Paris, em 1927.

"Tenho certeza de que faremos grandes coisas juntos! Eu sou o Picasso!", disse à adolescente, que não fazia ideia de quem ele era. A verdade é que, depois disso, a jovem inspirou pinturas, desenhos e esculturas do artista, algumas das quais "consideradas as maiores obras da carreira de oito décadas de Picasso".

Há quatro anos, lembra o jornal britânico, uma exposição no Tate Modern, museu nacional de arte moderna do Reino Unido sediado em Londres, foi dedicada à produção de Picasso em 1932, em particular aos seus «intensos» retratos de Walter. "Houve muitos anos notáveis na longa e dramática carreira de Pablo Picasso, mas 1932 destaca-se", defendeu Julian Dawes, codiretor de arte moderna da Sotheby’s em Nova Iorque.

"Neste ano de maravilhas, Picasso produziu as representações mais sensuais da sua grande musa e amante Marie-Thérèse Walter, que inspiraria algumas das imagens mais icónicas do artista", elucidou. Nesta pintura, reforça, Walter é retratada "com os membros sensuais de uma criatura marinha". "Ela era uma nadadora entusiasta e proficiente, cuja graça na água era um fascínio duradouro para Picasso, que nunca aprendeu a nadar", acrescentou Dawes.