Mais de 1,2 milhões de portugueses sem médico. "Está-se a olhar para o Titanic"

No final de março havia um milhão e 235 mil portugueses sem médico de família, mais de 890 mil na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os números foram publicados no Portal da Transparência do Ministério da Saúde esta semana e mostram um agravamento da falta de cobertura de médico de família, atingindo agora o valor mais elevado desde 2014, segundo os dados públicos disponíveis, que o i analisou. Depois de legislatura e meia em que o Governo socialista traçou como meta atribuir família médico a todos os portugueses, desígnio que já vinha do Executivo anterior, o mês mais perto do objetivo foi setembro de 2019, quando chegou a haver só 641 mil utentes sem médico. Desde então são já quase o dobro, num recuo de quase oito anos em menos de três. Com base na informação pública, só no final de 2014 se encontra um maior universo de utentes sem médico. Eram então 1,4 milhões, depois de terem chegado a ser mais de 1,8 milhões em 2011.

A trajetória não surpreende os médicos ouvidos pelo i, que alertam que a situação pode agravar-se este ano e pedem medidas urgentes, considerando que o novo objetivo do Governo de garantir que 80% dos portugueses estão abrangidos por Unidades de Saúde Familiar não resolve o problema – pode até agravá-lo. E apontam baterias aos próximos meses: em abril/maio é esperada a abertura do primeiro concurso do ano para a colocação de recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar no SNS, depois do no último concurso 30% das vagas terem ficado desertas. “Se não for feito nada de diferente, não se podem esperar resultados diferentes”, alerta ao i Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, considerando insustentável que não se tente parar esta trajetória perante as desigualdades que representa.

