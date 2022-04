"Os russos estão a queimar os corpos de civis para dificultar a prova"

As imagens de satélite que mostram que cadáveres de civis já estariam há três semanas na rua de Bucha que se tornou a imagem do horror na Ucrânia, contrariando a versão russa de que foram mortos já depois da retirada da cidade das suas tropas no fim de março, poderão vir a ser usadas como prova no julgamento internacional das atrocidades cometidas no país.

Anabela Alves, a jurista portuguesa que trabalhou no Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia e no Tribunal Penal Internacional (TPI), atualmente formadora de magistrados nesta área na Academia de Nuremberga, explica ao i que todos estes materiais serão analisados pela investigação liderada pelo procurador Kharim Khan, que poderá basear uma indiciação em provas documentais – fotografias, vídeos – testemunhos, comunicações rádio intercetadas entre os militares e as suas chefias e perícias forenses.

As imagens de satélite, captadas pela empresa de observação terrestre Maxar, que já antes tinha divulgado imagens da guerra da Ucrânia e da destruição em Mariupol, foram divulgadas e analisadas pelo New York Times e são agora uma das peças para tentar reconstituir o que se passou em Bucha, onde os ucranianos falam de uma barbárie indiscriminada e 410 corpos deixados para trás em valas e nas ruas, com a Rússia a acusar a Ucrânia de uma provocação e farsa.

Anabela Alves, que acompanhou o julgamento do massacre de Srebrenica, que em 1995 mudou o curso da guerra da Bósnia, fala de um “déjà vu”, nas atrocidades e nas práticas que estão a ser relatadas na Ucrânia quer pelos media quer por observadores internacionais, e considera que há indícios para uma acusação por genocídio ao abrigo do artigo 6.ª do Estatuto de Roma – e que no caso de Bucha pode não demorar dado que já foram entregues ao TPI os nomes do batalhão que entrou na cidade, explica.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.