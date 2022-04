Imagens de satélite mostram corpos em Bucha duas semanas antes das tropas russas abandonarem a cidade

As imagens de satélite da Maxar Technologies mostram que já havia cadáveres na rua Yablonska, em Bucha, no dia 11 de março, semanas antes de as forças ucranianas conseguirem expulsar os russos, que terão saído a 30 de março.

Recorde-se que foi só quando as tropas ucranianas e os jornalistas internacionais entraram em Bucha que fizeram a descoberta macabra, centenas de mortos, dezenas de corpos nas ruas, onde eram visíveis sinais de tortura, muitos tinham as mãos amarradas atrás das costas.

O The New York Times revela que as imagens de satélite mostram as ruas vazias em fevereiro e que a 11 de março já se viam corpos espalhados nas ruas, ou seja, pelo menos, alguns do cadáveres estavam ali há três semanas, o período da ocupação russa da cidade nos arredores de Kiev.

A notícia desmente assim a tese russa de que tudo não passa de uma encenação, recorde-se que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou que o massacre foi "encenado" e que as imagens eram "versão falsa de eventos" levada a cabo pela Ucrânia e pelos países ocidentais.