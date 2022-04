Filmes com Will Smith 'em pausa' após polémica da estalada a Chris Rock

A agressão de Will Smith a Chris Rock na última gala dos Óscares continua a ser notícia, a história parece ter todos os dias um novo capítulo. O mais recente diz diretamente respeito à carreira do ator, que, nem a propósito, ganhou o prémio de representação na mesma cerimónia.

Produtoras de alguns dos projetos em que a participação de Will Smith era já conhecida, como a Netflix e a Sony, parecem ter carregado no botão de pausa.

Pelo menos dois filmes correm mesmo o risco de não avançar, um deles é o filme é ‘Fast and Loose’, da Netflix, e que, segundo o The Hollywood Reporter, foi suspenso.

Outro exemplo é Bad Boys 4, da Sony. As gravações ainda não tinham arrancado, mas Will Smith já tinha recebido partes do guião. No entanto, depois da polémica parece não ter havido qualquer evolução ou desenvolvimento no projeto.

Neste momento, há apenas um filme de Will Smith em fase de pós-produção, Emacipation, da Apple TV+, cuja estreia deverá acontecer este ano, embora não tenha sido divulgada qualquer data.

Recorde-se que o ator no final da semana passada também renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza os Óscares.

"Estou a apresentar a demissão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho considerar apropriadas", escreveu o ator num comunicado divulgado pela imprensa internacional.