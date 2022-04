Morreu escritora brasileira Lygia Fagundes Telles

A escritora brasileira Lygia Fagundes Telles, que recebeu o Prémio Camões em 2005, morreu este domingo em São Paulo, aos 98 anos, informou a Academia Brasileira de Letras.

Nascida em 1923, em São Paulo, era considerada um dos maiores nomes da literatura brasileira e recebeu dezenas de prémios ao longo da carreira.

Assumia-se como “uma escritora do terceiro mundo, atenta às desigualdades” e tem várias obras publicadas como "As meninas", "Histórias de mistério", "Verão no aquário" e "Seminário dos ratos".