Encontrado flamingo que fugiu de jardim zoológico há 17 anos

Pink Floyd, um flamingo africano que fugiu há 17 anos de um jardim zoológico no Kansas, nos Estados Unidos, foi encontrado a 700 quilómetros, bem de saúde, no Texas, por um pescador, já que ainda se encontrava identificado com o seu número: 492. O pássaro fugiu do zoo em 2005.

Foreman, o homem que encontrou a ave rosa, estava a pescar com um amigo, segundo disse ao The Guardian, e esperava observar "um bando de pelicanos brancos da costa leste, vindo para cá durante o Inverno". Em vez disso, ele viu o que parecia ser "uma bola de pêlo sentada numa perna".

Pink Floyd começou rapidamente a "correr para trás e para a frente. Fiquei com a impressão de que estava apenas a tentar fugir de nós sem ter de voar", disse.

O homem apanhou o flamingo em vídeo e colocou-o online para partilhar com os amigos. "Foi quando as pessoas começaram a dizer-me: 'Oh, isso é provavelmente o flamingo que escapou". Assim, marcou o departamento de parques e vida selvagem do Texas, que acabou por confirmar a notícia.