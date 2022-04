Governo apresenta Programa que já prevê consequências da guerra na Ucrânia. Acompanhe em direto

O Programa do XXIII Governo Constitucional foi entregue, esta sexta-feira, ao presidente da Assembleia da República. Destaque para a implementação célere de medidas para a diminuição da dependência energética de Portugal e União Europeia e para conter a atual escalada de preços.

Ambos os pontos estão incluídos na parte do Programa dedicada às consequências políticas e económicas resultantes da intervenção militar russa na Ucrânia.

"Nova conjuntura criada pela agressão militar da Rússia contra Ucrânia, a participação portuguesa na União Europeia aumenta ainda mais: seja no plano geoestratégico (designadamente no que toca à implementação da nova Bússola Estratégica para a política comum de segurança e defesa; seja no plano político-diplomático, com as sanções em curso contra a Rússia e a procura de criar condições para uma negociação capaz de chegar a uma solução para o conflito); seja no plano humanitário, acolhendo os refugiados ucranianos", lê-se no Programa, agora apresentado em conferência de imprensa, liderada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.