A ligação de Francisco a Fátima, onde espera voltar para o ano

A devoção de Francisco a Nossa Senhora de Fátima estará ligada a pelo menos um acontecimento: foi a 13 de Maio de 1992, no 75º aniversário da primeira aparição, que Jorge Mario Bergoglio foi informado que o Papa João Paulo II o tinha nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires.

Na primeira recitação do Angelus já como Papa na Praça de São Pedro, a 17 de março de 2013, não faltou também referência a um momento porporcionado por uma visita de uma imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, como a que na semana passada foi levada até Lviv. “Lembro-me que tinha sido feito Bispo há pouco, quando, no ano de 1992, chegou a Buenos Aires a imagem de Nossa Senhora de Fátima e organizou-se uma grande Missa para os doentes”, contou, lembrando uma mulher com quem se cruzou e lhe mostrou a “sabedoria interior” sobre a misericórdia de Deus.

Em 2017, quando presidiu à canonização de Jacinta e Francisco e impressionou com uma oração em silêncio durante oito minutos na Capelinha das Aparições, Francisco não deixou de provocar o santuário cheio: “Maria não é a santinha a quem se recorre para obter favores”. Com visita marcada para Portugal em 2023, ano em que o país acolherá as Jornadas Mundiais da Juventude, Marcelo Rebelo de Sousa já fez saber que uma das vontades de Francisco é regressar a Fátima.