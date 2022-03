Operação secreta de tráfico de seres humanos leva à detenção de quatro funcionários da Disney e um juiz reformado

No estado da Florida, nos Estados Unidos, foi levada a cabo uma operação para identificar e entrar em contacto com pessoas que procuravam prostitutas e ainda adultos que poderiam falar de forma inadequada com crianças. Foram detidas 108 pessoas, entre os quais quatro trabalhavam para a Walt Disney e um juiz de 66 anos.