Incêndio danifica cópia da escultura 'David' do artista Miguel Ângelo em Florença

Segundo informou a Câmara Municipal, o incêndio ocorreu na noite de sexta-feira, quando o cidadão Vaclav Pisvejcv , conhecido por sabotar outras obras e até agredir a artista sérvia Marina Abramovic em 2018, incendiou um pano preto que cobria a escultura em “solidariedade à Ucrânia”.

Segundo os media internacionais, o indivíduo foi identificado pela polícia florentina e denunciado pelo “crime de incêndio criminoso”.

Os técnicos da prefeitura da capital toscana supervisionaram no dia seguinte a escultura - uma cópia de 1910 da obra-prima de Miguel Ângelo localizada na Plaza de la Signoria - e estimaram o dano em 15 mil euros, uma vez afetou a parte superior da escultura.

Os responsáveis limparam a parte afetada. Contudo, ficaram ainda sinais do acontecimento. Uma mancha escura teria de ser removida com solventes especiais, trabalho que segundo os mesmos duraria uma semana.

‘David’, cópia do original, que se encontra na Galeria da Academia, seria restaurado em breve juntamente com as restantes obras expostas nas arcadas da praça.