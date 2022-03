Castanheira do Ribatejo. Explosão de uma caldeira de aquecimento provoca uma morte

A explosão de uma caldeira de aquecimento de uma empresa de carpintaria causou, esta segunda-feira, a morte de uma pessoa em Castanheira do Ribatejo, em Lisboa.

Segundo as declarações do comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, Bartolomeu de Castro, as autoridades receberam o alerta para o incidente pelas 12h03, tratando-se de "uma explosão numa zona industrial", numa caldeira de aquecimento.

"Foi evacuada uma vítima para o hospital, em estado grave, e veio a confirmar-se o seu falecimento mais tarde", avançou Bartolomeu de Castro, que ainda disse que, na zona interior das instalações de domínio privado, "já estão delimitadas as áreas de segurança que são da responsabilidade da industria".

"Foi uma onda de choque grande, com danos estruturais ao redor da zona da caldeira, mas não coloca perigo", esclareceu o comandante, que notou que, de momento, não há mais qualquer ferido resultante deste incidente.

"Poderá aparecer mais alguma vítima, tendo em conta a onda de choque, mas, após reconhecimento de todas as pessoas, não há mais nenhum ferido no local", apontou.

No terreno, estiveram envolvidos 23 operacionais, apoiados por sete veículos.