Risco nuclear. À corrida ao iodo junta-se a 'publicidade enganosa'

Desde o final da semana passada que farmacêuticos têm estado a reportar nas redes sociais o aumento de pedidos de comprimidos de iodo para proteger de radiação nos balcões das farmácias, com pouca informação por parte da população de que estes medicamentos só são vendidos com receita médica e de como são usados. Durante o fim de semana, no mesmo grupo no Facebook foi denunciada uma publicidade ‘patrocinada’ de um dos suplementos com iodeto de potássio à venda em Portugal,e que pôs a circular um post com o destaque de que “protege a tiroide do iodo radioativo”. O i confirmou que a publicidade do produto comercializado pela empresa Nutribio está também a circular em espanhol. “Marketing bélico. Destrói qualquer vestígio de bom senso”, escreveu o autor da publicação.

Como o SOL noticiou na edição de fim de semana, nenhum dos produtos de iodo comercializados em Portugal tem a dosagem indicada para situações de exposição a radiação e o IOB39 um exemplo, já que tem uma dosagem de 200 microgramas e o preconizado nas orientações internacionais são, numa situação de exposição iminente a radiação e por indicação das autoridades de saúde, a toma de 130mg para adultos e 65 mg para crianças. Para este suplemento ser utilizado numa situação teriam de ser tomadas centenas de cápsulas e cada caixa, promovida com o custo de 10 euros, tem 30.

