Responsáveis pelo espólio de Prince proibiram o grupo de Morris Day and the Time de usar o seu nome

Morris Day, vocalista do grupo formado por Prince, ‘The Time’, desde 1981, alegou que o espólio do falecido músico o proibiu de se apresentar sob o nome de ‘Morris Day and the Time’.

“Dei 40 anos da minha vida para construir um nome e um legado juntamente com o Prince”, escreveu Day numa publicação do Facebook. “Um nome que, enquanto esteve vivo, não teve problema nenhum em que eu usasse”, continuou.

“No entanto, agora que Prince não está conosco, de repente, as pessoas que controlam a sua propriedade multimilionária querem reescrever a história tirando-me o nome, impactando assim a forma como alimento a minha família”, alegou.

Por sua vez, os responsáveis pelo espólio de Prince afirmaram à revista Vulture que a publicação de Day “foi desnecessária”totalmente preciso”. Além disso, um dos representantes adiantou que o espólio teve “discussões amigáveis” com Day sobre o uso do nome e ficou “surpreso e desapontado” ao ver a sua partilha.