GNR detém homem que agredia reiteradamente o filho de 13 anos

Um homem, de 33 anos, foi detido pela GNR, no concelho de Leiria, no passado dia 21 de fevereiro, por violência doméstica contra o filho menor.

Segundo revela uma nota da GNR, esta quarta-feira divulgada, no seguimento de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR “apuraram que o agressor infligiu agressões físicas e psicológicas, de forma reiterada, contra a vítima”, o seu filho, de 13 anos, “causando-lhe medo e inquietação”.

“No decorrer das diligências policias e perante o escalar dos acontecimentos, o agressor foi detido”, acrescenta.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente ao Tribunal Judicial da Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima e apresentações periódicas no posto policial na sua área de residência.