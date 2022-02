Cão furtado volta a encontrar os donos quatro anos depois

A GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Sintra, recuperou, esta terça-feira, na localidade de Serração, no concelho de Sintra, um cão que tinha sido furtado há quatro anos no Cacém.

Em comunicado, esta quinta-feira, a força de segurança explica que, “na sequência de uma denúncia para a Linha SOS Ambiente e Território do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), os elementos do NPA encetaram diligências policiais que permitiram detetar um cão que, no decorrer da ação, veio a apurar-se que tinha sido furtado no ano de 2018, na zona de Agualva, no Cacém”.

No seguimento das diligências, o animal, “que evidenciava estar saudável e bem nutrido”, foi recuperado e entregue aos legítimos proprietários, “após cerca de quatro anos de separação”.