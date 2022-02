Personal trainer detido por suspeitas de tráfico de substâncias e métodos proibidos

A Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de um inquérito dirigido pela 1ª Secção do DIAP de Lisboa, deteve, em flagrante delito, um homem suspeito da prática de um crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos, um crime “penalizado pela Lei antidopagem no desporto, recentemente alterada pela lei nº 81/2021 de 30 de novembro”, lembra a autoridade.

Em comunicado, esta segunda-feira, a PJ informa que o detido, personal trainer, “é suspeito de proceder à importação e venda de substâncias dopantes, utilizadas para aumento do rendimento desportivo e da massa muscular, proibidas de acordo com a lista de substâncias a que alude a Portaria nº 312/2021 de 21 de dezembro e penalizadas conforme a referida Lei”.

No decurso da investigação e das buscas domiciliárias efetuadas, a PJ apreendeu “uma grande quantidade de substâncias dopantes, designadamente cerca de 31.000 comprimidos e 7.000 injetáveis, além de considerável quantia em numerário, bem como uma viatura de gama alta”.

“A ação desenvolveu-se na região de Lisboa e teve o apoio das autoridades congéneres búlgaras”, destaca a autoridade.

Presente às autoridades judiciárias competentes, o arguido ficou sujeito a medida de coação não privativa de liberdade.