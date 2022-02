Torres Vedras. Confirmado foco de gripe das aves

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) anunciou esta segunda-feira que foi detetado um foco de infeção pela gripe das aves numa exploração de galinhas reprodutoras em A-dos-Cunhados e Macieira, no concelho de Torres Vedras. As medidas de controlo já estão a ser implementadas.

“[…] Foi confirmado novo foco de infeção por vírus da gripe aviária numa exploração de cria e recria de galinhas reprodutoras na freguesia de A-dos-Cunhados e Macieira, Concelho de Torres Vedras”, lê-se uma nota divulgada pela DGAV. Recorde-se que, no passado dia 8 de fevereiro, tinha sido confirmado um foco de infeção na mesma freguesia, numa exploração comercial de galinhas reprodutoras.

As medidas de controlo estão a ser executadas, como por exemplo a inspeção dos locais onde foi detetada a doença, o abate dos animais infetados e a notificação das explorações com aves nas zonas de proteção num raio de até três quilómetros em redor do foco, assim como a vigilância num raio de 10 quilómetros em redor do foco.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária voltou a apelar a todos os produtores de aves para que cumpram as medidas de biossegurança e boas práticas de produção avícola, assim como a importância de não esquecer os procedimentos de higiene das instalações equipamentos e materiais.