Sting vende o seu catálogo de canções por mais de 260 milhões de euros

Após a decisão de Bob Dylan, Bruce Springsteen e Neil Young de venderem os seus catálogos de canções, por milhões de euros, Sting seguiu o mesmo caminho, acabando por fechar também ele um negócio milionário.

O artista vendeu o seu catálogo de canções à multinacional Universal Music por 300 milhões de dólares, o equivalente a 260 milhões de euros.

O acervo musical do eterno líder do grupo Police, no qual estão incluidos êxitos como ‘Every Breath You Take’ ou ‘Roxanne’, estava distribuído entre a Sony Music e a Universal.

Em declarações ao jornal britânico The Guardian, o músico afirmou que lhe fez sentido “ reunir tudo numa casa de confiança”: “E absolutamente essencial para mim que aquilo que fiz ao longo da minha carreira seja valorizado e respeitado. Não apenas para chegar aos fãs de novas formas mas também para apresentar as minhas canções a novos públicos, músicos e gerações”, explicou.