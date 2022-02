Jorge Martins e Lúcio Machado falam do acidente da A6. "Não quisemos absolver ou condenar Eduardo Cabrita"

Nuno Santos estava a iniciar o atravessamento da estrada depois de ter ido buscar sinalização ao separador central, no dia 18 de junho de 2021, na A6. O chefe da equipa que realizava os trabalhos de manutenção e limpeza a cargo da empresa Arquijardim acabou por ser atropelado por um carro que transportava o ministro da Administração Interna e perder a vida aos 43 anos.

Jorge Martins – professor associado – e Lúcio Machado – assistente convidado – são os peritos que o Ministério Público convocou para analisarem o carro em que seguia o agora ex-governante. “Em autoestrada, em que a velocidade é de 120km/h, morre-se se houver um atropelamento. Acima de 100km/h, a probabilidade de morrer em atropelamentos é superior a 98 ou 99%. Ser a 100 ou a 200km/h, é igual porque a pessoa perde a vida de qualquer forma”, explicam os profissionais que contam, respetivamente, com 20 e oito anos de experiência na área da realização de perícias no contexto de atropelamentos mortais.

O primeiro é engenheiro mecânico e obteve o doutoramento em Inglaterra na área dos motores de combustão interna, enquanto o segundo tem a mesma profissão e foi entrevistado para o New York Times em 2014 no âmbito de um artigo acerca da forma como Portugal estava a lidar com a crise da dívida.

“Partimos de uma ocorrência para chegar à causa: não partimos de um juízo final, de absolver ou condenar alguém, para ir buscar as causas para que tal aconteça”, garantem ao i.

Há quanto tempo trabalham nesta área?

Jorge Martins (J.M): Há mais de 20 anos.

Lúcio Machado (L.M): Há menos do que o meu colega. Comecei, basicamente, em 2014, sendo que o nosso trabalho não passa apenas pelos acidentes. É mais vasto nas perícias judiciais. O Jorge, desde 2000, tem trabalhado muito os acidentes e, nomeadamente, os atropelamentos. Portanto, ao conhecimento científico que tem acresce a experiência longa no terreno.

Foram contactados pelo Ministério Público (MP) nos dias imediatamente a seguir aos do acidente?

L.M: Não, isto não foi tão rápido. Enquadrando a nossa atividade, a justiça, em áreas técnicas como a nossa, socorre-se de uma ferramenta intitulada de perícia judicial. É uma possibilidade processual em que as partes ou o próprio tribunal tem para, numa situação técnica, nomear pessoas da área que possam pegar no evento que aconteceu – seja ele um atropelamento, um dano no motor, problemas numa ponte que caiu, etc. Depois da ponte cair, existem as evidências e nós, técnicos, vamos fazer retrospetivamente o levantamento das evidências que existem para perceber as causas que conduziram a determinado acontecimento. E, depois, emitimos um relatório em que, no fundo, tentamos encontrar a responsabilidade. Com base nos factos que estão no processo, desenvolvemos esta investigação. Neste caso em concreto, num atropelamento, o que se pretende fazer é pegar essencialmente nas evidências e tentar determinar a velocidade a que aconteceu este evento e, no fundo, também criar uma dinâmica que seja coerente com aquilo que se passou. Perante os danos ou os factos que derivam de uma ocorrência, tentamos entendê-la. Fomos chamados, pela estreita relação que temos com os Núcleos de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV), um departamento da GNR, por profissionais que atuam logo na altura do acidente. Os NICAV fazem um levantamento prévio de variadíssimas evidências que encontram e um croqui que é uma tentativa da demonstração de como o acidente ocorreu ou daquilo que ficou em termos do cenário do acidente depois de ele ter ocorrido e, pontualmente, em acidentes mais graves, em que existe a morte de pessoas ou lesões graves, são chamados técnicos. Quer o NICAV, como o MP e os tribunais têm, por norma, chamar engenheiros como nós. Temporalmente, não sei dizer em que dia fomos chamados, mas posso assegurar que tal não aconteceu por conhecermos alguém em Évora. Não temos particular relação com ninguém. Para nós, este acidente é normalíssimo: há vítimas mortais e a necessidade de emitirmos um relatório que, no fundo, vai ajudar o procurador e/ou o juiz em causa a decidir e dar a roupagem judicial a algo tão específico.

