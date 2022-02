Bloco de Esquerda vai votar contra o nome de Diogo Pacheco de Amorim para a vice-presidência do Parlamento

O Bloco de Esquerda (BE) vai votar contra o nome de Diogo Pacheco de Amorim, proposto pelo Chega para vice-presidente da Assembleia da República.

Fonte oficial do BE adiantou à agência Lusa que “quando esta questão se colocou no Parlamento Europeu, os diversos grupos políticos, da esquerda à direita, assumiram um cordão sanitário que chumbou os nomes indicados pela extrema-direita para a Vice-Presidência do Parlamento Europeu e para a presidência de várias comissões parlamentares”.

A semana passada, o líder do Chega, André Ventura, anunciou que irá propor o deputado Diogo Pacheco de Amorim para a vice-presidência da Assembleia da República, considerando que o candidato tem provas dadas de “presença democrática”.

“O Bloco de Esquerda assumirá na Assembleia da República a mesma posição que assumiu no Parlamento Europeu”, refere a mesma fonte, indicando assim que os cinco deputados eleitos pelo BE irão votar contra este nome.