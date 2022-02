Clássicos. Emoção, da Madonnina ao Barça-Atlético

Sábado será dia de dérbi em Itália, e não um dérbi qualquer. Trata-se, senhoras e senhores, do Derby della Madonnina. O confronto de titãs a Norte nas terras italianas, onde Inter e AC Milan medirão forças no Estádio Giuseppe Meazza, casa de ambos.

O emblema onde joga o português Rafael Leão está no terceiro lugar da tabela classificativa, e não sabe o que é vencer na liga há dois jogos, após o empate com a Juventus e a derrota frente à Spezia. O Milan está a quatro pontos de distância dos vizinhos do Inter, e a turma de Simone Inzaghi lidera a tabela classificativa, numa altura em que conta um jogo a menos comparativamente aos rivais do AC Milan.

Desta forma, esta edição do Derby della Madonnina poderá concluir de três formas diferentes: ou fica tudo na mesma, em caso de empate, ou o Inter dilata ainda mais a vantagem no topo da tabela classificativa, ou então o AC Milan encurta distâncias para os vizinhos e, consequentemente, para o primeiro lugar da tabela classificativa.

As estatísticas, no entanto, não auguram um resultado positivo para os rossoneri, que têm de recuar até 2020 para encontrar a última vez que venceram o Inter. Nos últimos quatro confrontos entre as duas equipas milanesas (três a contar para a liga italiana e um para a Taça), registou-se um empate, duas vitórias do Inter e apenas uma vitória do AC Milan.

Duelo de titãs em espanha

Um dos jogos mais interessantes deste fim de semana, no futebol europeu, não é um dérbi, mas sim um dos principais duelos da liga espanhola moderna. O Atlético de Madrid, onde joga o português João Félix, vai até Barcelona enfrentar o emblema treinado por Xavi, numa altura em que nem os blaugrana nem os madrilenos estão na sua melhor situação.

Um ponto separa o Atlético de Madrid, quarto colocado na tabela classificativa, do Barcelona, quinto, e o confronto de domingo, em Camp Nou, pode dilatar essa vantagem dos colchoneros... ou, então, pode permitir a ultrapassagem aos blaugrana, que beneficiam do fator ‘casa’.

Impressionante é um detalhe sobre o registo dos últimos anos entre estas duas equipas: o Barcelona não vence frente ao Atlético de Madrid desde 2019.

Luta pela sobrevivência

A Premier League só regressa em força na próxima terça-feira, mas domingo será dia de reposição de jogo adiado, em que Burnley e Watford estarão frente a frente numa partida renhida. É que estes dois emblemas ocupam os últimos dois lugares da tabela classificativa inglesa, e ambos estão na luta por chegar à superfície. Isto numa altura em que o Burnley apenas conseguiu realizar, até agora, 18 jogos, devido a uma sequência de adiamentos. Dois pontos separam estas duas equipas, e os ânimos estarão em altas em Turf Moor.