Marcelo Rebelo de Sousa condecora José Cid

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou, esta sexta-feira, o músico José Cid com o Grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

“No dia em que completa 80 anos, o cantor, compositor e produtor musical José Cid foi condecorado pelo Presidente da República no Palácio de Belém, com o Grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.

O cantor, autor de êxitos como ‘Uma Cabana Junto à Praia', 'Um Grande, Grande Amor' ou ‘A Minha Música’, nasceu a 04 de fevereiro de 1942, na Chamusca. Além de ter representado Portugal em diversos festivais internacionais e de contar com inúmeras distinções pelo seu trabalho, em 2019 recebeu o Grammy de Excelência Musical, da Academia Latina de Gravação, por “contribuições de significado artístico excecional para a música latina”.