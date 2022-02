Covid-19 já provocou mais de 20 mil mortes em Portugal. Incidência aumenta e RT desce

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 54.693 novos casos de covid-19 e 56 mortes associadas à doença. O número de mortes reduziu ligeiramente face ao boletim de terça-feira, no entanto não foi suficiente para impedir de ultrapassar o marco dos 20 mil óbitos. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira, o país soma agora um total acumulado de 2.745.383 infetados e 20.024 vítimas mortais, desde o início da pandemia.

O Norte voltou a reportar o maior número de novos casos, sendo que nesta região foram diagnosticadas mais 22.061 infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 15.613, o Centro com 10.763, o Algarve com 2.533 e o Alentejo com 1.857. Nos Açores e na Madeira, foram confirmadas 1.329 e 537 novas infeções, respetivamente.

Todas as regiões de Portugal registaram vítimas mortais devido ao vírus. Dos 56 óbitos reportados, 24 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Norte e também 12 no Centro, uma no Algarve e outra no Alentejo. A região autónoma da Madeira tem a reportar quatro mortes devido a covid-19 e a dos Açores duas.

O número de internamentos nas alas covid-19 aumentou ligeiramente nas últimas 24 horas. Há hoje mais cinco pessoas internadas devido à covid-19 nos hospitais portugueses, perfazendo um total de 2.442 utentes. Por outro lado, há 149 pessoas nas Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis em relação a ontem.

Ainda assim, mais 33.989 recuperaram do vírus nas últimas 24 horas. No total, 2.112.346 já venceram o vírus desde o início da pandemia.

Há agora 613.013 casos ativos no país, mais 20.648 do que o reportado no boletim de ontem e as autoridades de saúde têm neste momento 645.697 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada esta quarta-feira e apresenta uma nova subida da incidência e uma diminuição do rácio de transmissibilidade (Rt). Segundo os dados do boletim, o país tem uma incidência, a nível nacional, de 7081,7 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, sendo que, a nível continental, este valor é superior: 7111,8. De recordar que na última atualização, na segunda-feira, a incidência era de 6,836,6 no território nacional e de 6.848,7 no continente. Já o Rt passou de 1,13 para 1,09 a nível nacional e de 1,14 para 1,10 se contabilizarmos apenas Portugal continental.

Consulte aqui o boletim na íntegra.