Homem suspeito de dois sequestros extraditado da Bélgica para Portugal

Um homem estrangeiro foi detido em Bruxelas, na Bélgica, e extraditado para Portugal por ser suspeito de dois sequestros, ocorridos em dezembro de 2020, em Lisboa.

Em comunicado, esta segunda-feira, a Polícia Judiciária revela que, o homem, de 32 anos, está ainda fortemente indiciado pela prática de dois crimes de roubo agravado, dois crimes de sequestro, dois crimes de coação agravada e um crime de dano.

“A extradição surge no cumprimento de mandado de detenção europeu, pelas autoridades do Reino da Bélgica, emitido pelos serviços do Ministério Público do DIAP de Cascais, por factos praticados em dezembro de 2020 e investigados pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária, no segundo semestre de 2020, uma vez que o arguido agora localizado, após a prática dos crimes, ausentou-se do país e foi residir para a Bélgica, onde veio a ser detido”, indica a autoridade.

A Polícia Judiciária deslocou-se a Bruxelas, onde o detido lhe foi entregue pelas autoridades belgas, e "custodiou o seu transporte e guarda até território nacional, vindo a acompanhá-lo na diligência relativa ao interrogatório judicial de arguido detido, na sequência da qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.