Coreia do Norte divulga fotos espaciais tiradas de um míssil

As invulgares fotos tiradas no espaço mostram partes da península coreana e áreas vizinhas. Pyongyang confirmou na segunda-feira que testou um míssil balístico de alcance intermédio Hwasong-12 (IRBM). No seu alcance máximo este pode viajar milhares de quilómetros, colocando áreas como o território norte-americano de Guam sob a sua mira.

O último teste voltou a despertar o alarme entre a comunidade internacional. Pyongyang realizou um número recorde de sete lançamentos de mísseis apenas no mês passado - uma intensa onda de atividade que foi fortemente condenada pelos EUA, Coréia do Sul, Japão e outras nações.

A ONU proibiu a Coreia do Norte de realizar testes de armas balísticas e nucleares e impôs sanções severas no passado. Mas o estado do leste asiático desafia regularmente a proibição. As autoridades norte-americanas disseram na segunda-feira que o recente aumento nas atividades justifica novas negociações com Pyongyang.