Prisão preventiva para homem que controlava mulher através de GPS plantado no interior de uma mala

Um homem de 49 anos foi detido, este sábado, em flagrante enquanto agredia a sua mulher, em Gondomar, no Porto, reportou a Guarda Nacional Republicana (GNR). O homem controlava a vítima com um GPS plantado no interior da sua mala.

Em comunicado, a GNR explica que, depois de receber uma denúncia por violência doméstica, se dirigiu para o local, onde encontraram o suspeito a agredir a vítima, tendo procedido logo à sua detenção.

Durante a ação policial, a força de segurança apurou que o agressor "teria colocado um localizador “GPS”, com uma escuta áudio, no interior da bolsa da vítima, com o intuito de controlar as suas deslocações e conversas com terceiros".

Quando a vítima descobriu o dispositivo, decidiu confrontar o agressor que "usou a força física, desferindo-lhe vários socos e chegando a tentar estrangula-la, colocando-lhe uma faca no pescoço e ameaçando-a de morte", detalha a GNR.

De notar que numa busca domiciliária realizada pelos militares, foi apreendida uma faca que o agressor utilizava nas agressões, e que o mesmo tinha escondido, e também ma pistola de alarme que o homem usou em "diversas ocasiões para ameaçar de morte a vítima, fazendo-a crer que se tratava de uma arma de fogo".

O homem, com antecedentes por crimes de ofensa à integridade física grave, posse de arma proibida e condução sem habilitação legal, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, na qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.