China regista abrandamento industrial em janeiro

A indústria manufatureira chinesa sofreu um abrandamento no primeiro mês do ano, segundo o Governo chinês, mas as estatísticas não oficiais divulgadas pelo jornal digital privado Caixin, uma referência para os investidores, mostram mesmo uma contração.

Normalmente, os dados oficiais e os do Caixin, preparados pela consultora britânica IHS Markit, são divulgados mensalmente em dias consecutivos, mas a proximidade das férias do Ano Novo Lunar fez com que coincidissem, mostrando duas imagens diferentes do setor.

O índice do gestor de compras caiu para 50,1 pontos em comparação com os 50,3 de dezembro.

Neste indicador, um valor acima do limiar de 50 pontos implica crescimento, e abaixo dele, contração.

Entretanto, Caixin e IHS Markit dizem que o fabrico caiu de 50,9 em dezembro para 49,1 em janeiro.