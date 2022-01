Rio reage após ser apelidado de "nazizinho" por Rosa Mota: "Costa é que sabe quem mete dentro da sala"

Depois de Rosa Mota apelidar Rui Rio de “nazizinho”, durante uma ação de campanha do secretário-geral do PS, o líder do PSD já reagiu e disse que António Costa é que sabe quem “mete dentro da sala”.

Sublinhe-se que a declaração de Rosa Mota foi feita durante um encontro em Monsanto, Lisboa, que juntou António Costa e 15 personalidades de várias áreas da sociedade, que afirmaram que vão votar no líder socialista. Depois das críticas do Valter Hugo Mãe ao desempenho de Rui Rio enquanto presidente da Câmara do Porto, a maratonista e campeã olímpica em 1988 reforçou as palavras do escritor e questionou “como é que as pessoas não conseguem ver o que se tentou destruir” no Porto quando Rio estava à frente da autarquia e apelidou-o de “nazizinho”.

Em declarações aos jornalistas, na Figueira da Foz, Rio decidiu não “conferir grande importância” ao “insulto” e foi claro.

“Eu nem vou conferir grande importância porque acho que é dar importância demais a quem a não deve ter, agora não é essa a forma de se fazer campanha, nem de fazer política, a minha não é e está provado que não é, mas o doutor António Costa é que sabe quem mete dentro da sala”, disse o líder social-democrata.

“A campanha do PS e do doutor António Costa, toda ela está feita na base de tentar deturpar o que eu digo e não procurar defender as suas próprias propostas e quando defende as suas próprias propostas é um orçamento que chumbou e nem sei como é que ele o quer fazer passar no caso de ganhar as eleições, e depois chegam ao extremo de juntar numa sala um tipo de pessoas e o que sai de lá, desse tipo de pessoas, é que é um insulto, como é lógico”, completou.