Despedimento durante e após a gravidez. "Há uma pressão enorme"

Ainda que tanto as mulheres como os homens sejam incentivados, atualmente, a conjugar uma carreira de sucesso com a maternidade e a paternidade, o género feminino continua a ser discriminado no mundo laboral. Principalmente, naquilo que diz respeito à manutenção ou renovação de contratos de trabalho durante a gravidez, no puerpério ou no decorrer dos primeiros meses de vida de um bebé.

C. – que não pretende revelar o nome verdadeiro por temer represálias – foi vítima deste flagelo. “Eu era professora numa escola de música que é privada e já estava lá desde 2018. Comecei com um contrato de prestação de serviços, houve uma professora que saiu e fiquei com o horário dela um ano depois”, começa por explicar a jovem de 26 anos que engravidou em dezembro de 2020 e comunicou a novidade à direção da instituição em que trabalhava ao terceiro mês da gestação.