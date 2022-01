Inundações causam pelo menos 10 mortos em Madagáscar

Pelo menos 10 pessoas morreram na capital malgaxe, Antananarivo, em inundações causadas por fortes chuvas na segunda-feira à noite, segundo um balanço do Ministério do Interior.

"As inundações causaram o colapso de casas e deslizamentos de terras em que as vítimas perderam as suas vidas", disse Sonia Ray, porta-voz do Gabinete de Gestão de Riscos e Desastres (BNGRC) do ministério, à agência France-Presse.

Além disso, duas pessoas foram feridas e mais de 500 tiveram de abandonar as suas casas, de acordo com um relatório divulgado hoje. Vinte comunas foram colocadas em alerta vermelho devido a "perigo iminente".

Os bombeiros e a proteção civil foram mobilizados para evacuar as áreas de risco. Os ginásios foram requisitados e o Governo está a estudar a possibilidade de fechar escolas esta semana.

"Esperamos precipitações fortes até quinta-feira sobre a costa noroeste, a costa nordeste e as terras altas [centro]. Esperamos um ciclone no final da semana na costa leste", avisou o meteorologista Lovandrainy Ratovoharisoa.

A ilha do oceano Índico, com um clima tropical, enfrenta todos os anos um período de fortes chuvas.

Um dos países mais pobres do mundo, Madagáscar é também alvo regular de ciclones e outras tempestades tropicais.

No final de janeiro de 2020, fortes chuvas causaram pelo menos 26 mortes, 15 desaparecimentos e 90.000 pessoas afetadas.