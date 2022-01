Teto de prédio desaba no Porto depois de incêndio deflagrar no edifício

Um incêndio que deflagrou num prédio de três andares na Baixa do Porto estava, na tarde deste domingo, a ser combatido por 17 Bombeiros Sapadores daquela cidade. Não houve feridos mas duas pessoas tiveram de ser retiradas do edifício.

O edifício tem mais moradores além das duas pessoas que tiveram de ser retiradas mas nenhuma se encontrava no prédio.

À agência Lusa, o presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, Nuno Cruz, referiu que "não passou de um susto" e que "ninguém ficou ferido", revelando ainda que as pessoas retiradas vão ser realojadas pela segurança social.

Sabe-se ainda que o edifício ao lado também foi afetado pelas chamas na parte da cobertura.

O alerta para o incêndio, que deflagrou na zona da Cedofeita, foi dado pelas 13h09 e terá começado num "lareira", referiu fonte dos Bombeiros Sapadores.

Os 17 bombeiros Sapadores do Porto foram apoiados por cinco viaturas e elementos da PSP.