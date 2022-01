Os comentadores facciosos que dão votos aos extremistas

Eu, cidadão comum, confesso-me: nunca vi uma pré-campanha com tanto facciosismo como esta, e os culpados são, sem qualquer margem para dúvidas, as televisões que gastaram mais tempo com as análises aos debates do que propriamente às ideias de cada um dos candidatos. Nada disto seria “anormal”, não fosse o facto de as televisões, na sua maioria, terem escolhido comentadores que são mais facciosos do que os candidatos. Como é possível terem ido ao baú do jornalismo, e não só, buscar personagens para perorarem sobre a prestação dos candidatos, quando muitos dos comentadores são mais papistas do que o Papa? Chegámos ao cúmulo de ver militantes ou ex-militantes atacarem outros comentadores que procuravam dizer de sua justiça, sem a foice e o martelo no cérebro!? Num tempo em que os direitos fundamentais – no que à diferença diz respeito – estão a ser tão atacados, as televisões têm escolhido fundamentalistas de causas como a cor política, o género, a raça, os animais e a religião, como se a maioria da população se identificasse com esses disparates de minorias. E, volto a repetir, para que as calhandras de serviço não fiquem histéricas, desejo é que o mundo seja o mais inclusivo possível. E o possível é onde todos têm direito às suas opções, mas que não determinem a vida das maiorias. Podia tentar fazer um desenho para os atrasados mentais anónimos das redes sociais, mas acho que não é preciso. As pessoas que se alimentam do ódio não merecem que se perca tempo. O que sei é que vejo avantesmas a vestirem a camisola do seu clube, sem qualquer distanciamento político, a tentarem vender o seu peixe. E acho que são essas aves raras as principais culpadas pelos extremistas conseguirem manter-se à tona da água. Pelo que tenho assistido dos debates, se não fosse o facciosismo dos comentadores, figuras como André Ventura já estariam a descer drasticamente nas sondagens. Já para não falar nos marxistas-leninistas que surgem como grandes democratas, quando só querem impor um regime que só fez miséria no mundo sempre que o seu modelo foi imposto.