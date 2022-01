Nacionalidade. Portugal: a porta europeia aos judeus sefarditas

Cerca de 20-25% dos portugueses têm, apontam alguns estudos, ascendência sefardita judaica, e desde 2015 que todos aqueles que consigam provar que são descendentes de judeus sefarditas – judeus descendentes das antigas e tradicionais comunidades judaicas da Península Ibérica – podem requerer a nacionalidade portuguesa. Um estilo de ‘remendo’ à expulsão dos mesmos – em 1496, pelo então Rei D. Manuel I – que concedeu a nacionalidade portuguesa, até agora, a mais de 30 mil pessoas. Um remendo que pode “elevar grandemente o papel de Portugal no concerto das nações”, diz a Comunidade Israelita do Porto (CIP). “No final do século XV o Império português e a Coroa de Castela eram potências tais que até celebraram o Tratado de Tordesilhas. Supor que os judeus nada contribuíram para isso é supor um absurdo”, esclarece a CIP ao i.

Desde então, milhares de pedidos foram feitos, e Portugal tornou-se na porta de entrada de muitos judeus por todo o mundo que procuram um passaporte português e, acima de tudo, europeu.

