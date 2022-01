Salvar economia ou o ambiente? Qualquer decisão tem custos pesados

A frase do líder da Iniciativa Liberal caiu que nem uma “bomba” nas redes sociais. “Não há possibilidade de reduzir emissões sem reduzir atividade económico e, portanto, empobrecer. E nós queremos enriquecer Portugal”. O i quis saber junto dos economistas que prioridade é que deve ser dada, mas as opiniões dividem-se. Ainda assim, há quem admita que não sabe exatamente que tipo de riscos é que estamos prestes a enfrentar.

Luís Mira Amaral afirma que “sempre houve alterações climáticas, desde que o mundo existe”, no entanto, admite que “se antes eram induzidas por fenómenos naturais com as revoluções industriais passou obviamente a existir uma maior interceção entre o homem/agente económico e a natureza”. E face a esse cenário assistimos atualmente a um misto de causas naturais com alguma componente da natureza humana. “Agora qualquer fenómeno atmosférico é uma alteração climática? Isso é um disparate completo, as alterações climáticas sempre existiram”, diz ao i.

