Em dia de novo máximo diário de casos de covid-19, incidência volta a disparar

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 39.570 novos casos de covid-19 e 14 mortes associadas à doença. Sublinhe-se que este número diário de infeções representa um novo máximo. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.499.976 infeções e 19.029 vítimas mortais.

Só Lisboa e Vale do Tejo, a região com mais novos casos, reportou mais de 16.500 infeções: 16.550. Segue-se o Norte, com 13.665 infeções, o Centro com 5.207, o Algarve com 1.173 e o Alentejo com 1.171. No arquipélago da Madeira há 1.290 novos casos e no dos Açores 514.

Dos 14 óbitos, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro e quatro no Norte.

O número de internados voltou a crescer pelo quarto dia consecutivo. Segundo os novos dados da DGS, há atualmente mais 48 pessoas internadas do que no último relatório. São agora 1.251 os doentes com covid-19 internados. Sublinhe-se que este é o maior número de internados com covid-19 desde 9 de março de 2021, quando estavam nos hospitais 1.278 infetados. Por outro lado, 143 doentes estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos quatro do que ontem.

Por outro lado, mais 14.207 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 1.241.849.

Há agora 239.098 casos ativos no país, mais 25.349 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 197.562 contactos sob vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta quarta-feira. Enquanto o Rt desceu, a incidência continua a aumentar. Portugal tem agora uma incidência de 2104,7 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última atualização, feita na segunda-feira, este valor era de 1805,2 casos por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é 2114,3 e era de 1817,3.

Já o Rt é de 1,41 a nível nacional, mas também quando considerado apenas o continente. Na segunda-feira era de 1,43 em ambos os casos.