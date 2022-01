Mulher e filho de três meses pisados até à morte por elefante no Zimbabué

Uma mulher de 23 anos e o seu filho bebé de três meses foram pisados até à morte por um elefante no sudeste do Zimbabué, anunciou esta terça-feira a Autoridade dos Parques Nacionais do Zimbabué.

Mãe e filho curzaram-se com uma manada de elefantes quando regressavam a casa depois de terem ido celebrar a passagem de ano, no distrito rural de Chipinge, naquele país.

"Um elefante atacou subitamente e matou-a, e ao bebé também no local", disse à agência francesa de notícias France-Presse (AFP) o porta-voz da Autoridade dos Parques Nacionais e Vida Selvagem do Zimbabué (Zimparks), Tinashe Farawo.

De acordo com a mesma agência, o aumento da população de elefantes no Zimbabué está a causar conflitos com os seres humanos, tendo 40 pessoas sido mortas neste contexto nos primeiros nove meses de 2021.