Chiara Ferragni - A ‘rainha’ do Instagram - 25.8 milhões de seguidores no instagram

Quando se fala em influencers, há um nome que inevitavelmente será pronunciado: Chiara Ferragni. A italiana de 34 anos poderá não estar no topo na lista dos mais seguidos, mas é, sem dúvida, uma das mais influentes personalidades do Instagram. Praticamente 26 milhões de pessoas seguem os seus conteúdos, que incluem temas como viagens, comida e moda. A sua vida diária, com o seu marido e os seus dois filhos, são acompanhados ao detalhe – um estilo de ‘família real’ da rede social.

Ao mesmo tempo, Chiara Ferragni interpreta a modelo, que exibe as mais estilosas combinações de roupa e acessórios, da lingerie aos casacos de inverno - afinal de contas, em Milão, o frio não é pouco – e a mãe e esposa dedicada, cheia de amor a dar pela sua família. Tudo em grande estilo.

E o estilo, no caso desta influencer ‘familiar’, estende-se a toda a família – The Ferragnez, como se autointitulam – que funciona, do marido aos filhos, como modelo de combinações especiais, seguidas por milhões de mães por todo o mundo.

Milão, a capital da moda e cidade onde reside, acaba por surgir como inevitável pano de fundo. São várias as publicações em diferentes locais da cidade, com carteiras de marcas como Louis Vuitton, Etro ou Dior. Todas elas através de patrocínios, todas elas tendência e acessórios da moda.

Mas quem diz Milão diz Londres, Paris, ou, como não podia deixar de ser no perfil de uma influencer de alta categoria como Chiara Ferragni, a região de St. Moritz, na Suíça, palco icónico das férias dos mais abastados.

Chiara Ferragni, do alto do seu lugar como ‘rainha’ do Instagram, é o farol para milhões de pessoas, que procuram ideias e recomendações em todas as áreas: comida, viagens, roupa... e até automóveis. É verdade, a influencer surge em várias publicações ao lado de um BMW iX, a promover o novo modelo elétrico da marca alemã.

E a maquilhagem! Como esquecer a maquilhagem. Chiara Ferragni – apesar de não ser o principal tema do seu perfil – é também grande adepta da maquilhagem, dos batons ao eyeliner, da base a todos os elementos desta arte que tanto atrai milhões e milhões de pessoas. Para 2022, esperam-se mais viagens, mais roupa, mais comida e mais selfies em família.

Charli d’Amelio. - Jovem estrela em ascensão -132.4 milhões de seguidores no TikTok

Charli d’Amelio é, sem dúvida, o maior fenómeno mundial a nível de influencers e de personalidades nas redes sociais. No Instagram, conta 46 milhões de seguidores, mas é no TikTok que realmente brilha, com mais de 130 milhões de seguidores. E cada rede tem uma ‘personalidade’ diferente. O lado mais ‘influencer’ de Charli D’Amelio está no Instagram, ao passo que, no TikTok, são as danças, as piadas e os voiceovers que dominam, e que atraem os mais de 130 milhões de seguidores.

Interessa mais analisar as tendências promovidas pela influencer... e não são poucas. Afinal de contas, Charli d’Amelio é a criadora da marca de roupa Social Tourist, e ocupa a maior parte do seu tempo – pelo menos nesta rede social – a promovê-la. Mais, d’Amelio insiste em ser interativa com os seus fãs neste registo, incentivando-os a mostrar as suas combinações de vestuário da marca.

D’Amelio é uma das mais populares influencers a nível mundial, um feito ainda mais impressionante se tivermos em conta que tem apenas 17 anos. Não pode, legalmente, beber uma cerveja em Portugal (e muito menos, nos Estados Unidos), mas tem na ponta dos seus dedos mais de 100 milhões de pessoas.

Tal é a tenra idade da influencer – e o seu foco no TikTok – que a sua conta do Instagram apenas surgiu em setembro deste ano. Ainda assim, já recolhe mais de 40 milhões de seguidores.

Vale ainda a pena perceber que tendências segue a norte-americana na rede social chinesa. Charli d’Amelio dedica-se a criar e seguir desafios com os seus fãs. Mostra-se a si mesma a cozinhar refeições e doces, e, acima de tudo, a experimentar os seus outfits.

Como não podia deixar de ser, a influencer inclui, sempre que pode, a sua família nos conteúdos, muitas vezes em desafios criados pelos internautas, ou fazendo os denominados voiceovers.

2022 deverá ver crescer exponencialmente a influencer na plataforma do Instagram, depois de ter conquistado tanto sucesso no TikTok. As tendências, essas, espera-se que sejam as mesmas: muitos doces e experiências na cozinha, piadas, voiceovers e danças com a família. E, evidentemente, muitas, mas muitas combinações de roupa, especialmente da Fashion Tourist.

Whindersson Nunes - Dos palcos ao Instagram - 55.7 milhões de seguidores no Instagram

Com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, Whindersson Nunes, de 26 anos, é um dos mais conhecidos e influentes criadores de conteúdos brasileiros, e mundiais.

A sua influência vai das redes sociais aos palcos, protagizando espetáculos por todo o mundo, em que faz rir milhões de pessoas.

Além do humor, dos espetáculos e das viagens, Whindersson Nunes apresenta-se em palco com o nome Lil Whind, e é autor do livro Vivendo como um guerreiro, lançado recentemente.

Pelo meio, é ainda pugilista. O brasileiro – que é o segundo YouTuber do país com mais seguidores – tem uma paixão profunda por essa modalidade, e as suas publicações não o escondem.

Mas é o humor que ocupa a maior parte dos conteúdos criados por Whindersson Nunes. Os seus espetáculos, as suas piadas e os sketches são o cerne das suas publicações, e a razão pela qual milhões de pessoas o seguem.

E a sua fama dá espaço para muitas sugestões, na forma de publicidades: as sandes da companhia Subway, por exemplo, aparecem nas suas publicações, tal como as bebidas Guaraná Antártica e Mike’s Hard.

De uma forma geral, as publicações de Whindersson Nunes ao longo de 2021 falaram sobre os seus espetáculos, os seus vídeos no YouTube, e as consequentes viagens. Apesar de nem sempre identificar onde se encontra, é possível verificar que o brasileiro está sempre enquadrado num ambiente paradisíaco, ou num quarto de hotel, ou numa sala de espetáculos por encher. Isto quando não está a exibir as suas icónicas tatuagens, a principal delas na zona abdominal, onde se pode ler ‘PIAUÍ’, nome do estado brasileiro que o viu nascer. Esta é, aliás, uma das caraterísticas mais conhecidas do humorista. O seu corpo está coberto de diferentes tatuagens, cada uma delas com o seu significado, que muito intrigam os seus fãs.

Esta caraterística é praticamente uma constante nos diferentes perfis de influencers analisados pelo i - Whindersson Nunes surge em várias ocasiões acompanhado pelas suas cadelas, Regina, Amora e Pandora.

Em 2022, mais espetáculos, viagens, sketches e humor esperam os 55.7 milhões de seguidores de Whindersson Nunes.

Jack Morris - Cada canto do mundo - 2.5 milhões de seguidores no Instagram

Jack Morris está muito longe de ser o influencer com mais seguidores do mundo (2.5 milhões no Instagram), mas é um dos mais conhecidos no nicho das viagens, e, por isso, vale a pena destacar o seu trabalho, e as tendências que marcou - ou seguiu - em 2021.

A poucos dias de fechar o ano, o criador de conteúdos fez até um ‘resumo’ do seu ano, onde destacou as principais viagens e aventuras que protagnizou ao longo do ano. Das pirâmides do Egito ao Dubai, dos jeeps às motas de água e aos aviões privados, das festas noturnas ao pingue-pongue diurno, este foi um ano em cheio para o influencer. Lamborghinis no deserto, bicicletas à beira da água, e bebidas flamejantes (literalmente) fizeram o 2021 de Jack Morris, a quem a pandemia da covid-19 não pareceu afetar os planos, apesar das fortes restrições que trouxe às viagens internacionais.

Aliás, é um feito conseguir manter viva e ativa uma conta do Instagram dedicada a viagens durante os últimos dois anos, em que a covid-19 obrigou ao cancelamento de milhares de voos por todo o mundo, e a um maior controlo fronteiriço em vários países.

Mas isso não impediu Jack Morris de andar no seu skate, ou num barco acompanhado de várias formosas mulheres, de fazer um tratamento à sua pele, ou de ver o pôr-do-sol no Taj Mahal, na Índia, ou sobre as nuvens num dos muitos arranha-céus do Dubai, ou aos pés da Torre Eiffel, em Paris.

Jack Morris esteve em florestas tropicais e no deserto, em praias paradisíacas e em enormes skateparks cobertos. Em luxuosas mansões e em ainda mais festas - incluindo festivais.

Quem visite o perfil deste influencer achará que vive num outro planeta, onde a covid-19 não é real. Nem a covid-19 nem outros assuntos. Este é um perfil de viagens, de diversão e de muita, mas muita cultura.

Inevitavelmente a imagem de Jack Morris está cuidadosamente preparada, sempre com um aspeto ‘fit’, acompanhado pelo seu fiel companheiro de quatro patas, inocentemente sentado (ou em pé) ao lado de uma paisagem que nos tira o fôlego.

Resta saber que viagens trará 2022 ao influencer, e que aventuras encontrará para manter o perfil ativo e interessante. Tarefa difícil depois de um 2021 tão intenso.

Lele Pons - Comédia, viagens, música - 46.7 milhões de seguidores no Instagram

Da Venezuela para o mundo, Eleonora Pons Maronese, mais conhecida como Lele Pons, tomou a internet de assalto nos tempos da falecida rede social Vine. O humor foi o seu primeiro chamariz, protagonizando curtos sketches, mas rapidamente a atriz venezuelana, naturalizada norte-americana, percebeu que o potencial da internet era muito maior.

Rapidamente, Lele Pons trocou o humor pelas roupas, pelo fitness, pelas viagens, pela fama, e pelas tendências. Claro, pelo meio, o humor é uma constante, esteja onde estiver a influencer. Isso sim, nunca falha em exibir uma nova peça de roupa, ou um novo prato de comida, ou um novo local visitado.

E o que não falta a Lele Pons - e a quem a acompanha - é criatividade. A influencer é perita em disfarces e conjuntos caricatos, e não esconde isso nas suas publicações. Tanto é que, nos últimos dias de outubro, e nos primeiros de novembro, fez três publicações diferentes, exibindo três ‘interpretações’ de diferentes personagens. Desde os bebés que protagonizam o desenho animado Rugrats, dos anos 90, às Powerpuff Girls, também elas dessa época, passando pelos dois protagonistas - Mike Wazowski e James Sullivan - do filme de 2001 Monsters Inc. Todos eles filmes da infância de Lele Pons, que, com um toque de criatividade, os recriou junto de amigos.

Assim, o vestuário é um dos principais temas que compõem as publicações desta influencer, que tem mais de 45 milhões de seguidores no Instagram. Faça chuva, faça sol, Lele Pons tem sempre um conjunto para mostrar. Isto quando não está a cantar.

É verdade, depois de conquistar a fama na internet, a venezuelana - acabou por deixar o país rumo aos Estados Unidos com apenas 5 anos de idade - decidiu envergar por uma carreira na música, chegando mesmo a lançar um especial de Natal, chamado ‘Let it Snow’. Uma versão com ‘azúcar’ latino do clássico cantado por Frank Sinatra. O videoclip é um resumo, em três minutos, de tudo aquilo que rodeia esta influencer, e que fez o seu 2021: música, conjuntos elaborados de roupa e acessórios, e humor.

Ah, claro, e como não podia deixar de ser, Lele Pons é também uma amante das viagens: em julho, esteve na mítica cidade italiana de Veneza, que não se pode dizer que seja uma tendência unicamente em 2021, mas que, sem dúvida, continua a ser um dos sítios a visitar, por todos.

A conta de Instagram de Lele Pons é um manancial de tudo o que está na moda em 2021, e a influencer não deixa um segundo da sua vida de fora das redes sociais. Recentemente, por exemplo, foi possível seguir Pons pela sua ‘descoberta’ do mais recente filme da série Spider-Man. E tanto a criadora de conteúdo como o companheiro se vestiram a rigor. Literalmente. Ambos se ‘transformaram’ no Homem Aranha para, claro, tirar uma fotografia e publicar, e para comentar o filme.

Idas à praia, ao parque temático da Disney, pequenos sketches, momentos românticos e até poses lado a lado com carros de alta cilindrada marcam o perfil de Lele Pons. Por exemplo, a influencer surge, num vestido a condizer, junto a um BMW i8 com um laçarote em cima, um dos mais potentes modelos elétricos da BMW.

Nusret Gökçe - ‘Salt Bae’ - 41 milhões de seguidores no Instagram

Conhecido como ‘Salt Bae’, imortalizado por um meme que o lançou para a esfera mundial, Nusret Gökçe, que conta agora mais de 40 milhões de seguidores no Instagram, tornou-se numa figura a conhecer, num cozinheiro a visitar. Chef do seu próprio restaurante no Dubai, onde recebe as maiores celebridades mundiais frequentemente, Nusret tornou-se, quase que por acaso, num influencer que tem feito bom proveito da fama trazida pela internet, e pela partilha aos milhões de um vídeo onde surge a temperar um pedaço de carne de uma forma, no mínimo, caricata.

O mesmo gesto que agora é o chamariz para milhares de pessoas que visitam o seu restaurante no Dubai todos os anos, ansiosos que o ‘Salt Bae’ visite a sua mesa para fazer o popular gesto e preparar a carne. A visita ao Nusr-Et (o restaurante) – sendo o mais conhecido no Dubai, mas tendo filiais em Londres, Miami, Nova Iorque e Istambul, entre outras – é, ela própria, uma das tendências de 2021. Só no ano passado, figuras como o guarda-redes belga Courtois, ou os internacionais franceses Kylian Mbappé e Karim Benzema estiveram lado a lado com ‘Salt Bae’, a desfrutar de um invejável pedaço de carne, temperado à moda do cozinheiro turco. Aliás, parece que o lugar é fortemente visitado por uma casta especial de celebridades: os jogadores de futebol. Pelas publicações na página de Instagram do turco, é possível ver também fotografias com Mahrez e o reformado Fabregas.

Mas as figuras de cinema também não faltam: Al Pacino, Mark Wahlberg e Jason Statham surgem lado a lado com Nusret em publicações ao longo do último ano.

As tendências trazidas por este talhante – na realidade, o seu trabalho tem mais a ver com o tratamento das carnes do que propriamente com a cozinha – são bastante diretas: carne, fitness, e charutos. É verdade, Nusret Gökçe, tal como muitos dos influencers que apontam para o mercado dos mais abastados, é um adepto insaciável de charutos, e as suas publicações não mentem. Nem os visitantes do seu restaurante, que não deixam de ser polémicos, não só pelos preços exorbitantes que pagam (2 kgs de Wagyu Striploin de alto grau revestido a ouro é o prato mais caro, por cerca de 1600 euros), mas por quem são. Em 2018, por exemplo, Nusret recebeu Nicolás Maduro, Presidente da Venezuela, e foi fortemente criticado por isso, uma vez que o mandatário venezuelano, que tem em mãos uma crise humanitária como o país nunca viu, é visto a deleitar-se com os luxos do seu restaurante – charuto incluído. Também Diego Armando Maradona chegou a visitar este local, num vídeo que ficou imortalizado pelas reações exageradas do polémico futebolista argentino, que olha para ‘Salt Bae’ a temperar a carne com ternura e fortes emoções. De resto, ‘Salt Bae’ é um guru das viagens, dos negócios e da gestão de uma rede de restaurantes que vive do espetáculo e do Instagram. O vestuário é simples, mas elegante: calças pretas, uma t-shirt branca, um casaco ou camisola elegante por cima e, na cara, um par de óculos de sol redondos que são também marca do turco. E, claro, um corpo cuidado, musculado, com um bronze natural.

Para 2022, e apesar da pandemia da covid-19, espera-se que os restaurantes continuem a ser ponto de visita obrigatório para quem quer sentar-se lado a lado com celebridades mundiais.

Dan Bilzerian - O homem das armas e da polémica - 32.8 milhões de seguidores no Instagram

Duas palavras descrevem Dan Bilzerian e a personagem que mostra na sua conta do Instagram, com mais de 30 milhões de seguidores: armas e mulheres. Dan Bilzerian é tudo menos politicamente correto, e esse é o seu grande chamariz. Muitas vezes polémico, o seu estilo é ousado, sempre rodeado de muitas modelos em luxuosos ambientes como iates, mansões ou aviões privados... e sempre, mas sempre, com uma arma na mão. Esta figura é a personificação de todos os estereótipos sobre os norte-americanos: grande, opulento, grosseiro e amante de armas. Reforço: estereótipos.

Dan Bilzerian é a referência no que toca a conteúdos exagerados, de viagem todos os dias, mostrando excessos em todas as áreas: na roupa, na comida, nas viagens e, em geral, no seu estilo de vida. Ao longo de 2021, e mesmo com a pandemia da covid-19 a assolar o mundo, Bilzerian não deixou de posar em exuberantes cenários, um pouco por todo o mundo, sempre com uma imagem cuidada, da cabeça aos pés.

Ainda agora, em setembro deste ano, é possível ver fotos do influencer, acompanhado por uma das muitas modelos que o seguem pelo globo, nas ilhas Phi Phi, na Tailândia. Isto apenas dias depois de ter publicado uma fotografia no Sri Lanka, e um mês depois da sua visita à costa de Amalafi, em Itália, um dos destinos mais ‘quentes’ de 2021, visitado por vários dos ‘principais’ influencers mundiais.

Além das viagens, as atividades em que Dan Bilzerian ocupa o seu tempo são, no mínimo, extremas: desde motas de água até tiro ao alvo, snorkeling e a sua grande paixão, o póquer.

Em termos de aparência, as tendências de 2021 de Bilzerian mantiveram-se simples, contrastando com o seu estilo de vida opulento. Na maioria das suas publicações, o influencer surge apenas com uma t-shirt branca (ou de tronco nu) e uns simples calções de banho. Isto quando não está coberto em vestimentas militares.

Este ano, no entanto, os seguidores do magnata tiveram de se contentar com alguns hiatos nas publicações, mas por uma boa razão: Dan Bilzerian lançou a sua autobiografia – para cujo título pediu ajuda aos seus seguidores, oferecendo 5 mil dólares a quem fizesse a melhor proposta. Foram seis meses sem publicações na conta de Dan Bilzerian, até que, em junho deste ano, não deixou dúvidas: “Finalmente acabei o meu livro. Preparem-se para o ‘chá’ (revelações)”. Depois, como seria de esperar, seguiu-se uma série de fotografias em locais exóticos, sempre rodeado de várias mulheres. Uma delas, aliás, é a promoção do seu livro, que resume em muito pouco tempo aquilo que faz Dan Bilzerian: mulheres, armas, uma melancia a ser cortada em pleno ar com uma espada, charutos, motas de água (bem como as suas versões terrestres), helicópteros, jeeps, grandes casas, póquer, iates, tanques, aviões privados e , claro, o seu gato, uma figura também presente várias vezes nas suas publicações.

Para 2022, prevê-se que Bilzerian se dedique fortemente a fazer o que melhor sabe: vender o seu livro, e continuar a surgir, sorridente, rodeado de mulheres e armas em lugares exóticos. Se a sua vida é mesmo assim, ou se é tudo uma fantochada do Instagram, só o próprio sabe.

Amanda Cerny - De pose em pose - 24.2 milhões de seguidores no Instagram

Amanda Cerny ganhou popularidade nas redes sociais nos tempos em que a rede social Vine ainda existia, e liderava nas páginas dedicadas a vídeos. Desde então, arrecadou uma comunidade de mais de 24 milhões de seguidores no Instagram, e é uma das influencers mais conhecidas do mundo.

O mundo do fitness é o principal foco de Cerny, que tem uma outra conta dedicada unicamente a este tipo de conteúdos, e que, na sua conta principal, se dedica a partilhar dicas sobre práticas saudáveis, e, pelo meio, exibir os efeitos da dieta e exercício que compõem os seus dias. Um pouco de comédia, um pouco dos seus cães e muitas, muitas poses, seja em casa ou na rua, na praia ou na neve, Amanda Cerny é um poço de tendências, e 2021 não foi exceção, especialmente no vestuário. Realce-se, por exemplo, os fatos de corpo inteiro a condizer com os seus dois cachorros dálmatas, que são visíveis em várias publicações da influencer. É o chamado loungewear, que continua a estar na moda, e que Cerny faz questão de expor numa boa percentagem das suas publicações.

Como não podia deixar de ser, até para estar sempre à procura das tão importantes localizações para tirar fotografias, viajar é um elemento constante nas publicações de Amanda Cerny. Em junho, por exemplo, a influencer viajou até à ilha de Medhufaru, nas Maldivas, destino que em 2021 continuou a estar entre as principais tendências de viagens, para onde muitos viajam à procura da água transparente e cristalina, e a areia branca.

E Cerny parece ser uma grande fã deste tipo de locais. Já em maio tinha visitado a ilha de Antigua, no mar das Caraíbas, também conhecida pelas paisagens paradisíacas.

Curiosamente, Amanda Cerny parece estar a par de todos os assuntos possíveis, desde locais paradisíacos até NFTs... sim, a influencer publicou, em março deste ano, um vídeo de cerca de 10 minutos, a explicar o que são Non-Fungible Tokens (NFTs), um conceito associado ao mundo das criptomoedas, que tem vindo a ganhar tração nos últimos anos.

Amanda Cerny tem duas grandes paixões: o seu namorado, e os seus cães. São poucas as publicações onde não se encontram nenhum destes dois elementos da sua vida. Os dois dálmatas acompanham-na para todo o lado, e são o ponto central da maioria das suas publicações mais ‘humorísticas’ (afinal de contas, foi neste nicho que Cerny começou a ganhar fama na internet).

E, tal como a companheira na vida online Lele Pons (as duas originárias da defunta rede Vine), também Amanda Cerny aproveitou o Halloween para exibir os mais elaborados disfarces. Aqui, não é preciso pensar muito para descobrir qual foi a personagem que a influencer decidiu interpretar. Com os dois dálmatas ao seu lado, Cruella de Vil, a malévola personagem do filme 101 Dálmatas, ganhou vida no perfil de Cerny, que se vestiu e maquilhou a rigor. Isto apenas dias depois de ter acompanhado o seu namorado, que decidiu vestir-se como um pirata. Definitivamente não é uma tendência só de 2021, mas é o disfarce que nunca, mas nunca, sai da moda. O Halloween foi frutuoso para Cerny: ainda se vestiu como bruxa em lingerie para promover a sua marca de produtos ‘fit’, a Trifecta.

Huda Kattan - A “magnata” da maquilhagem - 49.7 milhões de seguidores no Instagram

A obsessão pela beleza, em especial pela maquilhagem, sempre foi uma constante na sua vida. Huda Kattan, de 38 anos, norte-americana com descendência iraquiana, começou por estudar makeup em Los Angeles, onde chegou a ter clientes como Eva Longoria e Nicole Richie. No entanto, de regresso ao Dubai, onde vivia anteriormente, começou a trabalhar como maquilhadora para a marca Revlon. Em 2010, incentivada pela sua irmã, criou o seu blog, a que deu o nome de Huda Beauty, mas mal sabia do impacto e mediatismo que este lhe traria, bem como a possibilidade de criar a sua própria marca de maquilhagem, dois anos depois, graças à dificuldade que tinha em “encontrar” pestanas postiças.

“Para mim, a beleza é algo que vem de dentro e o mais bonito é mostrar bondade e compaixão para connosco mesmos e para com os outros. Sinto-me tão linda de dentro para fora quando tiro um tempo extra para me amar e passo um pouco mais de tempo focada em mim”, explicou a maquilhadora à Vogue este mês. Talvez seja também por esta visão “simplista da beleza”, que Huda não demorou muito a bater recordes no “universo” digital.

Começou por focar-se apenas em pestanas falsas, contudo, a sua popularidade como criadora digital permitiu-a chegar a diversas pessoas e, em pouco tempo, a marca alastrou-se e conta, hoje, com uma variada gama de produtos, que vão desde as bases, corretores, paletas de sombras e batons. Em 2019, lançou também a sua marca de cuidados de rosto, Wishful, que tem como objetivo responder “às necessidades de todos”, ao mesmo tempo que as “simplifica”.

Huda é, neste momento, uma das figuras mais emblemáticas no mundo digital da beleza, soma 49.7 milhões de seguidores na sua conta pessoal de Instagram e, em 2017, entrou para a lista das “10 influenciadoras de beleza mais poderosas” pela revista Forbes, e na de “25 pessoas mais poderosas da Internet” pela Time. Além disso, em 2019, o seu net worth foi avaliado em 610 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 539 milhões de euros.

“A coisa mais importante para mim é mostrar que realmente não há regras para a beleza. A beleza deve ser o que cada pessoa quiser. Portanto, seja contornando o rosto, adicionando blush para ficarmos mais coradas ou fazer qualquer outra coisa para nos sentirmos mais seguras de nós mesmas… Eu apaixonei-me pela beleza pela forma como esta é transformadora. Portanto, não deve caber a nenhuma marca ou indústria decidir o que é bonito – isso deve vir de dentro”, frisou à mesma revista.

E, ao que parece, pelo que se observa nas suas redes sociais, esse foi o principal foco do ano. Para além da partilha dos seus cuidados de beleza, Huda focou-se muito no “desconstruir” de estereótipos, partilhando a sua rotina com a filha e com o marido. Numa publicação recente é mesmo possível ver Huda, bem maquilhada, a temperar um grande peru. Noutra, a artista publicou duas fotografias idênticas de si, uma com photoshop e outra sem, para que os seguidores pudessem observar as diferenças. “Já utilizei, durante anos, a edição excessiva, não mostrando o real. Este ano, decidi olhar-me ao espelho e começar a gostar mais de mim mesma. Aqui está uma foto não tão ‘perfeita’ de nosso ensaio fotográfico da campanha GloWish… Achei que seria realmente importante mostrar como seria se tivéssemos escolhido o photoshop, tentando vender expectativas de beleza irrealistas”, escreveu na publicação que acompanha a fotografia.

Rozy Gram - A influencer que não existe - 109 mil seguidores no Instagram

Se há uns anos nos dissessem que uma pessoa que não existe ficaria famosa na Internet, sendo procurada por inúmeras marcas, talvez não acreditássemos. Mas, na verdade, os tempos mudam e o mundo digital tem-nos mostrado que poucas são as barreiras à criatividade e ao marketing, principalmente na Coreia do Sul.

Ao olharmos para as suas fotografias, somos confrontados com uma jovem rapariga de olhos rasgados, pele “perfeita”, cabelos negros, quase sempre divididos por duas tranças longas e roupas coloridas que quase nos transportam para as “atmosferas” mágicas dos animes. E, por ser um fenómeno, talvez mereça ser tratada como uma verdadeira “humana”, que tem ajudado inúmeras marcas a chegar até vários recantos do mundo.

Rozy Gram é uma das influenciadoras mais populares do Instagram da Coreia do Sul. Com 22 anos, “iniciou a sua carreira”, ou foi “criada”, este ano, possuindo já 109 mil seguidores no seu Instagram. Além das fotografias pensadas e bem editadas, com poses que já lhe parecem características, Gram “visitou”, só neste ano, lugares “atraentes”, como África, Espanha, Itália, EUA, Egito, entre muitos outros. Alegadamente, já existem mais de 100 patrocinadores na “fila de espera” que gostariam que Rozy anunciasse os seus produtos.

Rosy Gram é o resultado da tecnologia digital. Foi criada em computadores no estúdio sul-coreano Sidus Studio X - empresa que lida com animações e ilustrações digitais para as necessidades da sétima arte e do marketing e que decidiu criar o sua própria influenciadora virtual – este verão. Ao que parece, quanto ao seu estilo e público, Rozy deseja chegar até à “geração milénio”: os seus autores dizem que a técnica que usam, de modelagem 3D, permite à influenciadora quase 800 poses e diferentes expressões faciais. Nos primeiros meses da sua “vida” no perfil do Instagram, ninguém se apercebeu que esta não passava de uma “boneca virtual”.

Além da colaboração que tem com empresas de cosméticos e moda, a “jovem”, também tem estado lado a lado com fabricantes de automóveis e já assinou oito acordos exclusivos de cooperação de marketing.

Graças ao grande interesse em Rozy, o estúdio que a criou espera faturar cerca de um bilhão de won coreanos, cerca de 600 mil euros, só este ano. Estes têm a certeza de que, sejam quais forem as restrições no mundo da covid-19, Rozy nunca será “interdita” de viajar, mostrar lugares bonitos, tirar fotografias. Segundo os estúdios, esta terá para sempre 22 anos, continuará “perfeita” em qualquer ocasião e ninguém poderá “desenterrar um escândalo do seu passado e manchar a sua imagem”. Seria estranho se assim fosse, já que Rozy, não existe.

Camila Coelho - Uma referência de glamour - 9.4 milhões de seguidores no Instagram

Jantares luxuosos, viagens de “sonho”, biquínis “revolucionários”, outfits brilhantes e 9,4 milhões de seguidores no Instagram. Camila Coelho é natural de Minas Gerais, no Brasil, mas mora em Boston, nos EUA, desde os 14 anos. Talvez seja por isso que o seu “cosmos” digital seja tão diversificado e apelativo, com seguidores espalhados por todo o mundo.

A criadora de conteúdos começou a dar nas vistas em 2010, ao publicar vídeos de maquilhagem no seu canal de Youtube, que atualmente tem mais de três milhões de seguidores. Ao consciencializar-se da sua rápida ascensão, um ano depois, Camila lançou o seu blog, Super Vaidosa, e após seis meses, passou a dedicar-se exclusivamente a ele. O conteúdo da influencer é apresentado aos seguidores em português e inglês, conseguindo assim um maior alcance internacional. Com o grande êxito do blog, passou a ser requisitada para a publicidade de diversas marcas e também passou a ser capa de diversas revistas. Atualmente, é um ícone da moda e é presença constante nas fashion weeks mais conhecidas, além de trabalhar com diversas marcas de luxo que vão desde a Dior, à Prada, Valentino, Chanel e Chloé.

Em 2020, no meio da pandemia da covid-19, lançou duas marcas, Camila Coelho Collection (uma linha de swimwear com a Revolve) e a Elaluz (a sua própria marca de beleza e lifestyle). Desde então, a também modelo, tem estado com os olhos postos nas questões da sustentabilidade. “Quero olhar para o ciclo de vida dos produtos, tendo consciência de todas as etapas por que estes passam. Por exemplo, para a garrafa da minha Beauty Water, escolhi o vidro, uma fonte renovável. Depois de terminar o conteúdo do produto, quero encorajar os consumidores a reaproveitar a garrafa para regar as plantas”, explicou numa entrevista à revista brasileira L’Officiel, este ano, acrescentando que o seu trabalho também tem em conta tudo aquilo que foi deixado para trás, querendo “reconstruí-lo”. “As receitas das vendas da minha marca, são doadas ao One Tree Planted, que direciona o dinheiro para o reflorestamento da Amazónia, no Brasil”, sublinhou.

Além da sustentabilidade, este ano, Camila Coelho mostrou-se bastante atenta a outras causas sociais como o racismo. Substituindo as purpurinas por discursos de sensibilização, a criadora de conteúdo possui mesmo um destaque na sua conta de Instagram, onde fala sobre o movimento Black Lives Matter e a sua importância.

Grécia, França, Itália, Bermudas, Brasil... Ao que parece, o segundo ano em pandemia, não foi sinónimo de intervalo numa das atividades que mais gosta de fazer: viajar. A influencer, parece ter apostado em destinos românticos, mas também tropicais, que acabaram por ser cenário de fotografias onde dá a ideia de uma vida “perfeita”, digna de um filme.

Além disso, Camila publicita também uma série de produtos alimentares, sempre requintados, mas, ao contrário do que se possa pensar – já que costuma frequentar restaurantes caros – de fácil confeção.

Este foi também um ano em que a criadora de contéudo partilhou muitas imagens e vídeos com o seu companheiro, alertando para a importância do amor, da família e da união.

Nicocapone - Uma família influente - 4.9 milhões de seguidores no Instagram

O “universo digital” não é apenas composto por contas individuais, moda, comida e lifestyle. Aliás, é importante recordar a celebre frase que nos diz “não somos ninguém sozinhos”, ou por outro lado, “ganhamos força ao estarmos acompanhados”. No mundo dos influenciadores, existem aqueles que visam atingir apenas lucro, mas também aqueles que procuram uma forma de se divertir e fazer rir os outros, tal como é o caso do casal NicoCapone. Quem não os conhece, não sabe aquilo que está a perder. Daniela, natural do norte de Portugal e Nico, italiano, são um casal de imigrantes que vive na Suiça já há alguns anos.

Começaram com uma série de vídeos de curta duração no Youtube, em 2016, onde Daniela fazia uma caricatura das mulheres nortenhas e do amor que carregam no peito, mesmo estando fora do seu país natal, e Nico o seu companheiro que tem de lidar com as obsessões e pelo amor “desmedido” pela pátria. Com uma mistura entre o português e o francês, os vídeos são “invadidos” pela palavra bacalhau, pastel de nata e todos os vernáculos que caracterizam o sotaque nortenho.

Do Youtube, o casal migrou para o Facebook e Instagram e, mais recentemente para o Tik Tok e os números de seguidores não param de aumentar, levando qualquer um às lágrimas, com tantas gargalhadas. Atualmente, são um dos casais mais conhecidos do mundo digital, com mais de 4,9 milhões de seguidores do Instagram.

De câmaras escondidas, a partidas loucas que vão desde sequestros, a detenção por “posse” de drogas, a traições com as rececionistas de spas, a surpresas românticas e descobertas em momentos emocionantes como a chegada do seu filho Mattia em julho de 2019, Dani e Nico partilham quase tudo com os seus assinantes, mas de uma forma muito simples – Dani é auxiliar de dentista, Nicolas dirige e edita todos os vídeos, tendo decidido continuar a trabalhar também como pintor na empresa da família, pois tem consciência que a vida pode mudar “do dia para a noite”.

Com a pandemia da covid-19, o casal começou a apostar em vídeos de pranks de curta duração, onde Dani é quase sempre a “vítima”. Nico faz dela “gato sapato”, mas quando menos está à espera, a companheira “vinga-se”, e este reage ainda pior.

Os vídeos com mais visualizações acabam por ser aqueles que incluem pessoas do exterior que os ajudam a organizar as partidas, acabando por estar incluídos nelas.

Além das gargalhadas que lhes são características, o casal fala também da humildade com que fazem questão de continuar a viver, por mais que a internet já lhes tenha dado a oportunidade de construir a casa “luxuosa” dos seus sonhos, lhes permita ir a restaurantes caros e a hotéis de cinco estrelas.

Depois da chegada de Mattia, Dani também se viu “obrigada” a falar sobre as transformações do seu corpo, o quão importante é aceitarmo-nos tal como somos e o quão complicado é estar inserido numa sociedade cheia de padrões de beleza que nos ditam aquilo que devemos ou não ser. Para combatê-lo, muitos dos vídeos onde aparece, mostram uma versão sua arranjada e outra exageradamente e propositadamente “descuidada”. O casal tem sido a prova que “do nada” se pode criar “tudo” e, para 2022, parece que continuarão a ver os seus números aumentar.

Catarina Beato - A mãe a amiga que todos querem - 79.4 mil seguidores no Instagram

Catarina Beato, de 43 anos, é nascida, criada e regressada a Almada. Viveu em Lisboa mas podia ter vivido no Porto, em Paris, em Londres, ou em qualquer lugar do mundo, pois é muito dificil que não sejamos invadidos pela sua energia tranquila e amigável, sendo fácil que nos identifiquemos com ela.

Mãe de quatro filhos, casada e “apaixonada”, é especialista em inteligência emocional, coach de relacionamentos, e criadora de conteúdos. É também autora de cinco livros e do blog Dias de Uma Princesa, criado em 2005. “Acredito que é possível ser feliz todos os dias desde que aceitemos que estar triste faz parte disso. E que a vida resolve-se sozinha, mas depois de perceber a resolução há muito trabalho por fazer”, escreve nas suas redes sociais.

As suas partilhas quase que abraçam os seus leitores, fazendo-os sentir que têm uma amiga “com quem conversar”.

Descrevia-se como uma “adolescente cheia de certezas absolutas”. Depois, “perdeu-se”, engordou, deixou o curso de economia para voar e experienciar todo o tipo de empregos. Algures nessa fase, apaixonou-se pelo jornalismo. Foi estagiária, viajou, escreveu machetes e uns anos mais tarde, acabou por perder o pai. “Fiquei desempregada, mas descobri que era possível ser mais feliz com menos e que, no meio de todos os mimos, rotinas e prazos, conseguia correr e treinar”, contou ao i. Perdeu 15 quilos e aprendeu a gostar de si. As suas plataformas digitais estão inundadas de fotografias dos “seus amores maiores”, os seus filhos; das suas rotinas diárias e dos produtos que publicita, sempre “se mantendo fiel a si mesma”. Desde produtos alimentares, a decoração para a casa, ou mesmo incentivando à compra de materiais cada vez mais sustentáveis, tal como partilhou aquando da sua recente mudança de casa, que construiu de raiz, mostrando tudo passo a passo com os seus seguidores.

Aos 37 anos, encontrou “o homem da sua vida”, no Tinder, com quem casou meses depois, de calças de ganga.

No seu canal de Youtube, com quase 10 mil seguidores, Catarina esclarece questões sobre a maternidade, sobre o amor próprio e sobre relações conjugais. Já no Instagram, é “quase tudo família”:“No caso específico da minhas redes, principalmente o Instagram, quero manter o registo de diário de família. E é nesta temática que gostava de voltar a agarrar o canal de YouTube”, explicou.

Segundo a mesma, 2022 será o ano “para regressar ao blog enquanto plataforma mais específica”, para desenvolver a sua área profissional de coaching de relações. “O desenvolvimento pessoal será, para mim, em termos gerais, muito forte em 2022. Em tempos mais conturbados e tão marcados pela incerteza é normal que assim seja”, acredita, acrescentando que “continuará também a existir um crescendo em termos de influência nas questões da sustentabilidade e zero desperdício”.

“Se pudesse desejar, para além de prever, quereria que as questões de liberdade sexual e identidade de género chegassem a cada vez mais influenciadores para que estes temas entrassem de forma orgânica na vida de todos”, disse ao i.

Sofia Barbosa - Uma influencer “real” - 339 mil seguidores no Instagram

“Tenho 21 anos, sou portuense e neste momento moro em Lisboa. Sou uma rapariga que está na internet e faço disso o meu trabalho”, descreveu-se assim Sofia Barbosa, numa entrevista ao i, este ano.

A jovem, entrou pela “porta” digital, muito prematuramente, com apenas 12 anos, criando o seu canal de Youtube, SofiaBBeauty. “Na altura não tinha qualquer objetivo profissional. Com 12 anos era uma rapariga bastante introvertida e sinto que, inconscientemente, foi uma forma de encontrar um espaço onde me sentia segura e podia ser mais eu. Hoje em dia consigo perceber que foi graças a este passo que desenvolvi as minhas capacidades de comunicação, e me ajudou a formar como pessoa”, explicou. Atualmente, é uma das criadoras de conteúdo mais conhecidas em Portugal e muita gente a admira pela “simplicidade” e “realismo” nas suas publicações. Desde moda, a viagens, a recomendações de restaurantes, filmes, séries, ou livros, Sofia tem ramificado o seu canal para se aproximar cada vez mais “daquilo que realmente é”. Este ano, a criadora de conteúdo, partilhou também bastantes “problemas ou preocupações interiores”, colocando a câmara a gravar e falando como se quem a estivesse a ouvir fosse um amigo, numa conversa de café: compras impulsivas, saúde mental, forçar a criatividade, o porquê de ser “tão irresponsável”, crises existenciais, reflexões sobre períodos da sua vida, entre muitos outros temas.

Procura, por isso, manter também uma relação de proximidade com os seus seguidores que já são quase 340 mil - no Youtube, a jovem possui 272 mil.

A criadora de conteúdos usa também cada vez menos maquilhagem e tem optado por fotografias ao estilo retro e vintage. Cores pastel, fotografias da lua, de ruas, de paisagens, de pormenores que, só por si, “trazem mais magia ao seu canal”.

Além disso, Sofia partilha também os locais que escolhe para passar férias, ou passear. Ao que parece, este ano a aposta tem sido a exploração do próprio país, tendo ido ao Porto, Sintra, Gerês, Sagres, mas também Espanha e Paris.

Desde pequena que encontrou o seu lugar, os números de seguidores não param de aumentar e Sofia continuará, certamente, a ser uma cara assídua, nas plataformas digitais.

Catarina Corujo - A inspiração do body positive - 37.7 mil seguidores no Instagram

2021 foi, para si, um “ponto de partida”, aquele em que começámos a “gostar de uma jornada só nossa”, de amor, empoderamento, contemplação e parceria que “irá inevitavelmente contribuir para um coletivo mais feliz, empático e acolhedor”.

Catarina Corujo, de 34 anos, nasceu em Aveiro e é difícil que não se destaque, logo à partida, pela sua voz enfeitada pela pronúncia do norte e, sobretudo, cheia de vivacidade.

Desde os seus 12 anos que lida com a “dieta cultural” e atualmente, tenta “curar o impacto” que esta teve na sua saúde mental. “Felizmente, foi a mais bonita montanha russa da minha vida que começou a partir do momento em que me responsabilizei por mim mesma com a mesma garra com que me defendo e protejo”, revelou ao i. “Estou a curar uma depressão e este processo tem também estado bem presente nas minhas plataformas digitais”, acrescentou. Formou-se em Línguas e Relações Empresariais, mas é como criadora de conteúdo que se sente “útil” e feliz. Na sua conta de Instagram, já coleciona quase 40 mil seguidores.

que acompanham o seu dia-a-dia como modelo e criadora de conteúdos “na temática do amor próprio e da neutralidade do corpo”, onde pretende acabar com “o estigma do peso e com a gordofobia”. “O preconceito para com o outro nunca trouxe nada de bom e é na minha página que se encontra um cantinho seguro e livre de preconceito para uma vida equilibrada”, elucidou. Este ano, conta, optou pelo “real”, pela partilha não só dos dias em que “a fadiga levou o melhor de si”, mas também dos seus próprios ensinamentos: “A compaixão por mim mesma, a consciencialização que posso sair da minha zona de conforto sem entrar no desconforto. Mostrei a felicidade, as conquistas e a moda que vibra em mim! Textos empoderadores, fotografias que impactam com a diversidade e neutralidade“, explicou. “Sem dúvida que o que senti que mais ressoou com a minha audiência foram opções de roupa e acessórios inclusivos e áudios motivadores, principalmente aqueles em que era a minha voz e mensagem”, frisou.

Em 2022, espera “manter a dinâmica”, tanto pelas inspirações de looks como pelas diretrizes de como ganhar confiança e “ser dona de si, independentemente do seu corpo”. “Talvez seja também o ano em que finalmente faça tudo isto pessoalmente com retiros e experiências inesquecíveis!”, acrescentou.

Além disso, Catarina espera que 2022 traga também “a inclusividade no mercado digital”: “Infelizmente algo com que lido muito é a falta de interesse das marcas em trabalharem com influenciadoras gordas de forma remunerada. Claro que já acontece e ainda bem, mas já lidei na pele com rejeições de trabalhos exatamente por causa do meu tipo de corpo e não me parece que isso seja motivo válido, porque ainda se baseia muito no estigma de que uma pessoa gorda não se cuida, nem tem a imagem certa para representar uma marca. O nicho do Plus Size existe, contribui para a economia e merece ser valorizado”, aponta a também modelo, revelando que, 2022, também será o ano em que concretizará um sonho que estará na mão de toda a gente!”.

Teresa Cameira - O perfil que nos adoça a boca - 19 mil seguidores no Instagram

De eyliner bem delineado e batom vermelho, Teresa Cameira, tem 30 anos e é amante “das pequenas coisas da vida”.

Em 2013, criou o blogue A Cozinha da Ovelha Negra, onde partilha com os seus leitores inúmeras receitas que acompanha sempre com fotografias.

Estudou direito mas decidiu dedicar todo o seu tempo à culinária. Em 2015, quando estava a terminar as aulas do Mestrado, um amigo convidou-a para trabalhar com ele no projeto da Academia Time Out – escola informal de cozinha que funciona no espaço Time Out do Mercado da Ribeira, localizado em Lisboa. Foi aí que teve a oportunidade de trabalhar com o amante de cozinha Rodrigo Menezes e aprender muito daquilo que sabe hoje. Além do blogue, o seu Instagram também tem visto um aumento do seu número de seguidores, que já são quase 20 mil, onde também partilha gostos pessoais ligados à moda, fotografia, trabalhos manuais com produtos reciclados, entre outras coisas.

As fotografias dos seus pratos, são todas bastante apelativas, quer pela conjunção de cores, pela disposição de objetos e simplicidade dos pratos. Além disso, todas as fotografias são acompanhadas por um pequenos texto, ora com o que sente relativamente ao que cozinha, ora com explicações e dicas sobre os alimentos que confeciona.

“O meu registo passa essencialmente pelos conteúdos de comida, com a criação de receitas e realização de vídeos que despertam e cimentam paixões pela gastronomia”, afirmou ao i. Contudo, foi em 2021 que assumiu que “cada vez mais” o seu conteúdo passava também por aquilo que lhe “ia na cabeça”, abrindo espaço para falar de tantas coisas de forma orgânica: body positivity, desperdício zero, justiça social e igualdade. “Para 2022 quero que o meu trabalhos seja cada vez mais um reflexo de todas as minhas dimensões. O foco vai continuar pelo Instagram, mas abrindo os braços para o YouTube, que sem dúvida permite a partilha de vídeos mais ambiciosos, e sem descurar o blog que merece uma cara e abordagem novas”, revelou.

“Desejo que em 2022, mais criadores de conteúdo e influencers, assumam a responsabilidade e privilégio que é ter um canal de comunicação aberto com o público, para que se fale das coisas com verdade, sem contudo ter medo de admitir quando se erra”, desejou Teresa, sublinhando também desejar “que se mostre mais daquilo que se passa nos bastidores, as partes menos boas e as falhas, trazendo uma dimensão mais real e credível a quem está deste lado”.