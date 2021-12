A6. Van Dunem reconduz motorista de Cabrita envolvido em acidente mortal

O motorista do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, acusado pelo Ministério Público de homicídio por negligência no acidente que resultou na morte de um trabalhador na A6, foi reconduzido por Francisca Van Dunem, ministra da Justiça e da Administração Interna.

Esta informação está presente num despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República e datado de 10 de dezembro. A decisão produziu efeitos no dia 4 do mesmo mês.

“Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete Marco Vilar Logrado dos Santos Pontes, pertencente ao mapa de pessoal da Direção-Geral da Política de Justiça”, lê-se.

Desta forma, Marco Pontes continuará a ser motorista do Ministério da Administração Interna, pelo menos, até à tomada de posse de um Governo com as eleições legislativas de 30 de janeiro.

Sublinhe-se que, antes de cessar funções como ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita atribuiu louvor a vários trabalhadores do seu Gabinete, nomeadamente aos motoristas.

Cabrita demitiu-se no início de dezembro, depois de ser conhecido que o motorista, que conduzia o carro onde seguia e que atropelou mortalmente um trabalhador na A6, foi acusado pelo Ministério Público de homicídio por negligência e que circulava a 163 quilómetros por hora. Na altura, Cabrita defendeu-se dizendo que era apenas “um passageiro”.