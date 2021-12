Há centros de vacinação a fechar oito e nove dias no Natal e Ano Novo

O ritmo da vacinação da covid-19 vai abrandar esta semana e na próxima, com os centros de vacinação a interromper a atividade no Natal e no Ano Novo. No fim de semana, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse em Gondomar que os centros de saúde estariam fechados nos próximos fins de semana, mas há locais a fechar oito e nove dias, apurou o i. A orientação para dar descanso aos profissionais, a razão também apontada por António Lacerda Sales, foi emanada na semana passada aos responsáveis pelos centros de vacinação pela equipa do coronel Penha Gonçalves, responsável pela logística da vacinação agora integrada no Ministério da Saúde com a extinção da task-force. Mas parece não haver uma regra: há centros de vacinação que vão parar a 24, 25 e 26 e outros a iniciar a interrupção a 23, com mais quatro dias fechados na próxima semana, como o centro de vacinação de Cascais. E, no Monte Abraão, foi ontem comunicado à população que o centro de vacinação estará fechado no Natal quatro dias e no Ano Novo cinco.

