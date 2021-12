Estados Unidos vendem gotas oftálmicas que podem substituir óculos de leitura

Vuity é o nome do novo medicamento que poderá dizer adeus aos óculos de ver ao perto. Começou a ser comercializado na semana passada nos Estados Unidos, através da farmacêutica Allergan, e são umas gotas oftálmicas que melhoram a capacidade de visão ao perto.

O medicamento recebeu 'luz verde' da FDA, o regulador norte-americano responsável pela segurança de alimentos e medicamentos, em outubro e é indicado para pessoas que sofrem de presbiopia, a chamada "vista cansada", uma condição natural que tende a ser diagnosticada com o envelhecimento, visto que provoca dificuldade em focar objetos próximos.

O colírio oftálmico Vuity pode ser aplicado uma vez ao dia e tem o efeito de melhorar a visão a curtas distâncias durante um máximo de seis horas, sem interferir com a visão ao longe.

Até à data, o tratamento prescrito para estes casos é o uso de óculos de leitura, que podem ser de prescrição médica ou de venda livre, no entanto as gotas Vuity poderão ser agora uma nova opção, adiantou George O. Waring IV, oftalmologista e diretor médico do Instituto da Visão Waring em Mt. Pleasant, na Carolina do Sul, que liderou os ensaios clínicos do Vuity, citado pela revista Visão.

Quando o ser humano se quer focar em objetos próximos, a lente do seu olho precisa de mudar de forma, tal como um efeito de zoom. Contudo, à medida que envelhecemos, a capacidade da lente torna-se menos flexível, o que começa a desenvolver dificuldades na visão. Isso acontece às pessoas que sofrem de presbiopia e que acabam, por exemplo, por colocar o jornal ou o telemóvel à distância de um braço para conseguirem ver melhor.

As gotas “tornam a pupila pequena, criando aquilo a que chamamos um efeito orifício”, reduzindo a quantidade de luz periférica que passa através do olho, que pode dificultar a concentração, explica Stephen Orlin, oftalmologista da Faculdade de Medicina da Universidade Perelman da Pensilvânia.

Um dos grandes benefícios do Vuity é que não permite retirar a capacidade de visão ao longe, ao contrário do que os óculos fazem. Por norma, uma pessoa com presbiopia tem de retirar os óculos para fazer outra atividade que requeira uma visão mais longínqua ou periférica. Já com as gotas isso não acontece, a visão ao longe não é afetada em condições normais de luz de dia, sublinhou Scott M. MacRae, oftalmologista no Centro de Ciências Visuais da Universidade de Rochester, que não esteve envolvido nos ensaios clínicos do Vuity.

De notar que o princípio ativo do Vuity é a pilocarpina, muito usada em outros tratamentos oftálmicos, como por exemplo para a glaucoma. Apesar de ser o primeiro produto a utilizar este composto para tratar da "vista cansada", George O. Waring indicou que já existem pelo menos nove produtos semelhantes em desenvolvimento para tratar o mesmo problema.

De acordo com MacRae, Vuity funcionará melhor em pessoas que sofrem de presbiopia ligeira a moderada (normalmente inclui pessoas com um média de idade entre os 45 e os 55 anos). Porém, pessoas mais velhas ou que sofram de outras condições como miopia ou astigmatismo, provavelmente vão precisar de qualquer forma dos óculos.

Mesmo que as gotas pareçam ser uma solução mágia, George O. Waring advertiu que o Vuity deve ser usado em alternância com os óculos de leitura, para além de que não é recomendável colocar as gotas em momentos em que seja necessário conduzir à noite ou noutras situações de luminosidade reduzida.

Os testes clínicos envolveram 750 pessoas, sem terem sido registados efeitos adversos graves. Ainda assim, 14,9% dos participantes reportaram terem sentido dores de cabeça leves e 5% sentiram outros efeitos como irritação ou vermelhidão ocular.