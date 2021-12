Homem mata avó com recurso a faca em Mafra

Um homem foi detido ao final da tarde de quarta-feira nas imediações do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter morto a avó em casa, na zona de Mafra.

De acordo com o Correio da Manhã, o crime terá sido cometido com recurso a uma faca, tendo o homem recebido posteriormente assistência médica por se encontrar com alguns ferimentos.

Depois de cometer o crime, o homicída ter-se-à colocado em fuga. Com o alerta policial emitido, o homem acabou por ser detido encontrando-se agora sob custódia da Polícia Judiciária.