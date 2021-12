Jaime Antunes. "Se não tivesse havido a crise do subprime não teria havido caso BPP"

Foi cliente e acionista do BPP. Com a falência passou a ser presidente da Privado Clientes. Desde o colapso até agora, o que aconteceu?

O banco entrou em queda e foi intervencionado pelo Banco de Portugal, em novembro de 2008, na sequência de um pedido de ajuda de tesouraria de 750 milhões de euros que João Rendeiro fez ao regulador. Com a crise do subprime o que aconteceu? O BPP tinha o dinheiro dos clientes aplicado em produtos de longo prazo – obrigações perpétuas, produtos estruturados, etc. – e foram estes produtos que mais sofreram na cotação das bolsas internacionais. Foi criado um buraco do ponto de vista da contabilidade do banco, porque assistiu-se a uma desvalorização das carteiras dos clientes. Na mesma altura, uma das agências de rating, a Moddy´s, analisou o BPP e fez um downgrade do rating do banco, o que levou a uma corrida ao banco. A partir do momento em que isso acontece não há banco nenhum que resista. Na sequência dessa corrida, o banco deixou de ter liquidez, deixou de ter tesouraria para poder pagar, levando o Banco de Portugal a intervir. E nomeou um conselho de administração provisório, perfeitamente ridículo porque era composto por representantes de outros bancos: Santander, CGD, BPI e das Caixas Agrícolas, ou seja, pôs a administrar o BPP, a concorrência do próprio BPP.

Mas o BPP era diferente em relação aos bancos tradicionais...

Era diferente, mas apostava num segmento de clientes que todos os outros bancos disputavam que era o segmento premium, na gestão de ativos. Se tivéssemos apenas em conta a atividade do private banking já era um banco relevante no mercado. A missão deste conselho de administração era a de viabilizar o banco, até porque o Estado só podia dar apoio nessa lógica, caso contrário, seria considerado ilegal porque era visto como uma ajuda do Estado a um banco falido e a União Europeia não iria permitir isso. Mas apesar de terem um mandato para viabilizar o banco, não viabilizaram nada, foram para o liquidar. Nem sequer fizeram um estudo de viabilidade. O Estado emprestou 450 milhões de euros – aliás, quem verdadeiramente emprestou esse valor foram os bancos, mediante uma garantia do Estado. Essa garantia foi, mais tarde, acionada pelos bancos e o Estado acabou por pagar. E o que é que o conselho de administração liderado por Adão da Fonseca fez com esses 450 milhões? Foi pagar imediatamente aos clientes estrangeiros todos, fundamentalmente espanhóis e da África do Sul, onde havia mais clientes estrangeiros. Se calhar não é por acaso que João Rendeiro fugiu para a África do Sul. Temos de ter em conta que estávamos a atravessar a crise do subprime e o conselho de administração provisório nomeado pelo Banco de Portugal com o dinheiro que o Estado meteu no banco foi pagar aos clientes estrangeiros para evitar que o BPP fosse o primeiro banco da zona Euro a entrar em falência. Antes do BPP entrou o BPN, mas como o Estado nacionalizou o BPN, o banco não chegou a ser assunto porque os depositantes tiveram todos os depósitos garantidos. No BPP como não houve nacionalização e havia falência efetiva, o impacto de notícias no estrangeiro sobre a falência do primeiro banco a falir na zona euro, apesar de ser pequeno, era visto como um risco sistémico significativo. O que é que fizeram? Pagaram a todos os clientes estrangeiros para evitar notícias lá fora.

