Festas de Campo Maior classificadas como Património Cultural Imaterial pela UNESCO

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) classificou, esta quarta-feira,

as Festas do Povo de Campo Maior, no distrito de Portalegre, como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Sublinhe-se que esta classificação foi atribuída na 16.ª reunião do Comité do Património Mundial da UNESCO, que está a decorrer em Paris, França, até sábado. A candidatura, promovida pela Câmara, AFPCM e a Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, tinha sido aceite em setembro deste ano.

Realizadas pela última vez em 2015, as festas só se realizam quando a população quer e são reconhecidas internacionalmente pela demora na sua preparação - são conhecidas por decorarem dezenas de ruas com milhares de flores de papel.

O presidente ERT, Vítor Silva, já reagiu e mostrou-se, além de “surpreendido”, muito “satisfeito”.

"Fomos apanhados de surpresa, tínhamos a indicação que era amanhã [quinta-feira] de manhã", disse, citado pela Lusa, destacando que o “fundamental” é que as Festas do Povo de Campo Maior são agora consideradas Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Também o presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha, já expressou o seu “orgulho”.

“É um sentimento de orgulho, pese embora esta questão de termos sido surpreendidos”, afirmou, de acordo com a mesma agência noticiosa.

“Aquilo que interessa realmente é o selo e, então, é com isso que estamos muito satisfeitos" e "extremamente orgulhosos", sublinhou.