Benfica e Sporting confirmam buscas mas negam qualquer envolvimento na Operação Malapata

Benfica e Sporting foram alvos de busca, esta quarta-feira, no âmbito da Operação Malapata, levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ), e na qual foram detidas três pessoas, duas das quais empresários, um deles ligado aos clubes da capital e outro associado ao setor metalúrgico. Em causa está um alegado "intrincado esquema de movimentação financeira" que movia milhões de euros, através de negócios realizados nos setores dos então detidos. César Boaventura será um dos empresários, que tem ligações com estes clubes.

O clube de Alvalade já emitiu um comunicado, que foi publicado no seu site, no qual confirma a realização das buscas, esta manhã, no Estádio José Alvalade, afirmando que "tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados".

"A Sporting SAD e o Clube não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas", frisa o clube, acrescentando que as entidades 'leoninas' irão colaborar "sempre com as autoridades no que for necessário na luta por um futebol e desporto mais transparente em Portugal".

Com uma nota mais curta publicada no seu site, o SL Benfica também confirmou que "está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça", reforçando que o clube "não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais".