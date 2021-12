Radares. França vai avançar com 'modelo Uber' na fiscalização

O tema dos radares de controlo de velocidade tem sido objeto de intenso debate em Portugal ao longo das últimas semanas, principalmente após o Nascer do SOL ter anunciado a instalação de 50 novos radares de controlo. A própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) confirmou ao i que “os contratos relativos à instalação dos 50 novos Locais de Controlo de Velocidade (LCV) do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) já foram visados pelo Tribunal de Contas e iniciaram-se no dia 2 de dezembro”, ficando “a cargo das empresas contratadas, a YuTraffic (30 radares) e a MICOTEC (20 radares)”. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária garantiu ainda que “a instalação dos primeiros 30 radares estará concluída no prazo máximo de 9 meses a contar da data do início da vigência do contrato, e os restantes no prazo máximo de 12 meses”.

O tema dos radares, no entanto, vai além-fronteiras, e em França está a dar que falar.

O país encontra-se em processo de adotar um novo modelo de fiscalização rodoviária, segundo o qual o Estado passa a contratar empresas privadas para conduzir veículos-radar, descaracterizados, que viajam em determinadas estradas, fiscalizando os outros condutores e enviando as informações para uma central, que, por sua vez, emite os respetivos autos em casos de excesso de velocidade.

