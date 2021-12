Violência obstétrica. "É preciso tratar as mulheres como seres humanos"

Lígia Morais e Carla Santos fazem parte do movimento #euvivo, que nasceu no mês passado e pretende dar visibilidade à violência obstétrica. Os testemunhos que lhes chegam são de todos os tipos, já que a brutalidade para com as mulheres tanto pode ser física como psicológica, existindo ainda o risco de a relação mãe-filho ficar afetada pela forma como o parto se deu. Os relatos falam em racismo, xenofobia e homofobia. É uma luta de poder que passa por refletir sobre a saúde e sobre o papel da mulher na sociedade.

Como nasceu o movimento #euvivo?

O movimento nasceu no dia 21 de outubro deste ano devido à recusa e negação de que existia violência obstétrica por parte dos médicos. Tudo isto advém também de várias propostas que existem atualmente: uma delas é da deputada não inscrita Cristina Rodrigues que tem um projeto-lei. Desde aí, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos vieram insistir que não existe este tipo de violência.

Num espaço de 10 dias montámos uma manifestação, em quatro locais do país, para mostrar que sim: a violência obstétrica existe. Pedimos relatos e, em duas semanas, foram quase 300 testemunhos de mulheres que passaram por isto. O principal motivo foi a negação total da Ordem dos Médicos (OM). O movimento é constituído maioritariamente por vítimas.

Que mensagem querem passar?

Se a violência obstétrica não existe, então vamos para a rua, em frente à sede da Ordem dos Médicos, para dizerem isso na nossa cara. A nós, que somos vítimas. Pedimos para que nos entregassem relatos e os senhores da Ordem dos Médicos não os receberam. O nosso objetivo é dar visibilidade à violência obstétrica. Estamos a representar milhares de mulheres.

De onde vem essa negação por parte da Ordem dos Médicos?

É uma questão de semântica. Partem do princípio de que não existem casos de violência obstétrica porque, de facto, não existe violência obstétrica. É a mesma situação de dizerem a um agressor de violência doméstica que não existe violência doméstica. No fundo, estão a tapar a palavra violência – e que é necessária, porque queremos dar um contexto de vítimas às mulheres que passam e passaram por isto. Porque com o estatuto de vítimas existe uma série de mecanismos aos quais se podem agarrar.

A violência obstétrica materializa-se de que forma?

Manifesta-se de várias formas e acaba por ser um poço onde vários preconceitos vão acabar por eclodir como por exemplo a gordofobia e a homofobia – porque existem também relatos de casais lésbicos terríveis. Mas continua: existe transfobia e fobia com a idade – onde começam a tratar as mulheres de forma diferente e negativa. Encontra-se também muito racismo e xenofobia, assim como classicismo.

Existe uma hierarquia quando entramos num hospital – parece quase um serviço militarizado. Nós, mulheres, estando numa situação vulnerável, ficamos em último. Nós recebemos, nos testemunhos que nos chegam, casos reais de violência e assédio sexual. A violência psicológica é física, como por exemplo bater nas pernas, agarrar as mãos ou amarrar.

Temos um caso de uma pessoa que está dentro do nosso movimento onde agarraram-lhe os braços e uma médica forçou um toque vaginal – e isto é assédio sexual. Isto acontece todos os dias. Não é corriqueiro. Está normalizado que o corpo de mulher tem de estar disponível para o que entenderem. Existe a legitimidade de usarem o corpo da mulher e fazerem o que quiserem.

Por que acontece isso?

Porque para os médicos e enfermeiros o importante é que o bebé nasça. Para muitos não interessa o como. E o processo é importante. Claro que não estamos a negar que tenha existido uma grande evolução ao nível da obstetrícia, claro que existe e é inegável. O movimento não questiona isso. Até pelo contrário. Nós precisamos da ciência e dos profissionais de saúde. Mas é preciso tratar as mulheres como ser humanos.

