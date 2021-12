Covid-19. Peritos aconselham vacinação de crianças com doenças de risco

O grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil conselheiros da Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselham a vacinação contra a covid-19 das crianças dos 5 aos 11 anos com doenças de risco, avança, esta sexta-feira, a RTP.

A Comissão Técnica da Vacinação contra a Covid-19 deverá agora analisar as considerações remetidas pelo grupo de especialistas e posteriormente será conhecida a decisão final da DGS.

A autoridade de saúde informou hoje que o processo de avaliação da vacinação contra a covid-19 das crianças dos 5 aos 11 anos “está, ainda, a decorrer”.

“A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC) encontra-se a analisar as considerações remetidas ontem, durante a tarde, pelo grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil, bem como outros documentos relevantes para a elaboração das recomendações, nomeadamente o documento técnico do ECDC [Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença] sobre esta matéria que foi publicado no dia 1 de dezembro”, lê-se em comunicado.